Kommentator Frank Buschmann über die NFL „Heutzutage ist erst mal immer alles scheiße“

Frank Buschmann hat sich Zeit genommen für dieses Interview, das er am Handy führt. Mit seinem Hund ist er in München im Park unterwegs. Er braucht diese Auszeiten, in denen er nicht ständig unter Strom steht, sagt er. Doch schon nach der ersten Frage wird er höchst emotional. Buschi, wie sie ihn nennen, geht gleich „All in“. Dann überschlägt sich seine Stimme gern mal, er hat klare Ansichten und spricht die auch direkt und unverblümt aus. Kein Zweifel, dass hier einer mit Herzblut dabei ist. Inzwischen kommentiert er bei RTL wieder Football, obwohl er damit eigentlich schon abgeschlossen hatte. Die Leidenschaft hat ihn wieder gepackt und jetzt wartet ein besonderer Höhepunkt auf ihn und alle NFL-Fans in Deutschland.