Krimi auf St. Pauli Der Rugby Klub 03 tritt zum Abstiegs-Showdown an

Für den Rugby-Klub 03 ist die Anspannung vor dem letzten Spieltag der Hauptrunde gewaltig. Der Klub aus Weißensee gehört seit Jahren zu den besten Teams in der Liga, erreichte 2022 sogar das Final Four um den Titel. Doch in diesem Jahr ist die Situation eine andere: Beim FC St. Pauli steht am Sonnabend (15 Uhr) der Abstiegs-Showdown an.