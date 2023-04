Laufen mit Gefühlen Es gibt kein Entkommen – nur Wandel

Ein Trauerfall in der Familie hat mich wieder nach Tirol in die Berge und gleichzeitig zu einem Thema geführt, dass mich schon immer fasziniert hat: Laufen und Gefühle. Ein kurzes Überfliegen meiner Laufbiografie bringt mich zu dem Ergebnis, dass ich wirklich schon in allen Gemütszuständen gelaufen bin: fröhlich, bestürzt, traurig, wütend, schlecht gelaunt, gelangweilt, aufgeregt, lustlos, frustriert, heulend oder himmelhochjauchzend. Es gab und gibt Tage, da muss ich mich wahrhaftig quälen, um überhaupt irgendwie in die Spur zu kommen, an anderen habe ich das Gefühl, ich laufe meinen eigenen Schuhen davon, so motiviert bin ich.