Laura Dahlmeier übers Bergsteigen „Man muss für sich die Bereitschaft abklären, dieses Risiko einzugehen“

Frau Dahlmeier, heute erscheint Ihr Buch mit dem Titel „Wenn ich was mach, mach ich‘s gscheid“. Sie beschreiben darin, wie Sie sowohl ihre Träume während und nach der Karriere als Biathletin erfüllt haben, und das mit 29 Jahren.

Ich würde es genauso wieder machen, weil ich so viel gelernt und so viele Erfahrungen habe sammeln können. Ich habe in meiner Biathlon-Karriere alles erreichen dürfen. Ich stand ganz oben auf dem Podium bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen, ich habe den Gesamtweltcup gewinnen dürfen, was ebenfalls ein großer Traum von mir war. Ich habe dann zum richtigen Zeitpunkt entschieden, dass es jetzt reicht und dass es Zeit für etwas Neues ist.

