Leichtathletik-EM kurz vor Olympia Ist das sportlich noch sinnvoll?

Kommenden Freitag beginnen in Rom die Leichtathletik-Europameisterschaften. Über sechs Tage hinweg messen sich ab dem 7. Juni Europas beste Athletinnen und Athleten. Doch kaum sind die Europameister gekürt, steht auch schon das nächste Spitzenevent an: die Olympischen Sommerspiele in Paris vom 26. Juli bis zum 11. August.

Was für eine Bedeutung kommt in einem Olympiajahr den Europameisterschaften zu? Ist die sportliche Belastung mit mehreren Großevents bedenklich? Drei Expertinnen und Experten antworten. Alle Folgen unserer Serie „3 auf 1“ finden Sie hier.

Der ideale Probelauf für Olympia

Robert Harting ist ein ehemaliger deutscher Diskuswerfer. Er gewann einmal Gold bei den Olympischen Spielen und dreimal bei Weltmeisterschaften. Er sagt: Sieben Wochen sind der ideale Zeitraum für Sportler, um noch Anpassungen vorzunehmen.

Eine EM zwei Monate vor Olympia ist ideal – sowohl körperlich als auch mental. Denn in einem Korridor von fünf bis acht Wochen vor Olympia hat das EM-Ergebnis eine hohe Informationsgüte. Läge es weiter weg, würde das Ergebnis nichts über die Form und das Feld aussagen. Bei einem solchen Wettkampf kann ich als Sportler auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad prüfen, wie ich unter Stress funktioniere. Mache ich Fehler oder nicht? Falls ja, sind sechs bis acht Wochen als Vorbereitungsphase perfekt, um noch Anpassungen vorzunehmen.

Wenn ich hingegen erfolgreich bin, ist der Zeitraum außerdem kurz genug, um mental die Spannung aufrecht zu halten. Das gibt womöglich sogar nochmal einen Boost und drei, vier Prozente dazu. Dass die Europameisterschaft vor Olympia liegt, ist in jedem Falle viel logischer als eine EM im Nachgang. Auch das Argument einer hohen Belastung lasse ich nicht gelten. Die Dichte internationaler Titelkämpfe ist halt einfach hoch. Wer damit Probleme hat, ist kein Leistungssportler.

Entscheidend ist der Abstand zwischen den Höhepunkten

Jörg Bügner ist seit 2023 Sportdirektor beim Deutschen Leichtathletik-Verband. Er sagt: Zwei sportliche Höhepunkte pro Jahr sind herausfordernd.

Zwei sportliche Höhepunkte pro Jahr sind herausfordernd, aber in vielen Sportarten gängige Praxis. In der Leichtathletik wird dies seit 2012 umgesetzt. Entscheidend ist der Abstand zwischen den Höhepunkten. In diesem Jahr liegen EM und Olympische Spiele sieben Wochen auseinander, was für unsere Athletinnen und Athleten ein guter Abstand ist, um sowohl in Rom als auch in Paris sehr gute Leistungen abzurufen. Dies war beispielsweise in 2022 nicht der Fall, als wegen Corona EM und WM im gleichen Jahr ausgetragen wurden – mit nur drei Wochen dazwischen. Damals lag der Fokus der Deutschen klar auf der Heim-EM.

In diesem Jahr ist der Vorbereitungsprozess auf die Olympischen Spielen ausgerichtet. Selbstverständlich könnte es passieren, dass die Leichtathletik-EM zwischen Olympia und der Fußball-EM im eigenen Land etwas weniger Aufmerksamkeit erfährt. Die Wahrnehmung von sportlichen Großereignissen hängt sehr stark von der medialen Berichterstattung ab – worauf wir als Deutscher Leichtathletikverband aber nur bedingt Einfluss haben.

Das Verletzungsrisiko ist sogar minimiert

Thorsten Dolla ist Orthopäde in Berlin und seit vielen Jahren in der Sportmedizin tätig, unter anderem als Mannschaftsarzt für Hertha BSC und den 1. FC Union. Er sagt: Die EM dient als wertvolle Zwischenüberprüfung der Leistungsfähigkeit für Olympia.

In Bezug auf die Periodisierung – die systematische und planmäßige Gestaltung des Trainingsprozesses – kann die EM als Zwischenüberprüfung für die Athlet:innen dienen. Damit stellt sie nicht nur für die Sportler:innen selbst, sondern auch für die Trainer:innen einen großen Nutzen dar. Insofern finde auch ich das als Sportmediziner sinnvoll.

Steht dieses Jahr nun ebenfalls Olympia an, muss eine Entscheidung getroffen werden: soll die EM vor oder nach dem Mega-Event stattfinden? Olympia stellt eindeutig den Höhepunkt für die Leistungssportler:innen dar. Der EM kommt in dem Fall eine unterstützende Funktion für den Trainingsprozess zu. Sie kann einen erfolgreichen Beitrag zur Wettkampfpraxis leisten, indem sie Erfahrungen unter realen Bedingungen bereitstellt. Damit hilft sie, mentale und physische Stressoren zu reduzieren und sich umfassend und praxisnah auf Olympia vorzubereiten.

Verletzungsgefahr besteht in vorbereitenden Trainingsphasen immer. Allerdings sind die Sportler:innen zu diesem Zeitpunkt bereits so gut vorbereitet, dass das Verletzungsrisiko sogar minimiert ist. Das wäre für mich ebenfalls kein Argument gegen eine EM vor Olympia.