Leichte Entwarnung beim 1. FC Union Pause für Andras Schäfer, aber keine strukturelle Verletzung

Der 1. FC Union muss vorerst auf Andras Schäfer verzichten, die schlimmsten Befürchtungen haben sich aber nicht bestätigt. „Nach näheren Untersuchungen noch am gestrigen Abend konnten die Mannschaftsärzte keine strukturelle Verletzung feststellen“, teilte Union am Sonntagnachmittag mit.

Der Mittelfeldspieler hatte sich im Derby gegen Hertha BSC am Samstag in der ersten Hälfte am linken Fuß oder Sprunggelenk verletzt. In der Pause wurde er gegen Paul Seguin ausgewechselt. Urs Fischer hatte sich auf der anschließenden Pressekonferenz besorgt geäußert. „Er ist unterwegs ins Krankenhaus“, sagte Unions Trainer.

Schäfer war gerade erst nach einem Knochenbruch im Fuß, den er sich Anfang November zugezogen hatte, zurückgekehrt. Beim 2:1 in Bremen am Mittwoch hatte er seinen ersten Kurzeinsatz absolviert, gegen Hertha stand er in der Startformation. Wie lange der ungarische Nationalspieler nun ausfällt, ist noch unklar. (Tsp)

