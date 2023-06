Lichtenberg 47 drückt Energie Cottbus die Daumen In der Warteschleife

Gespielt wird an diesem Mittwoch im Stadion der Freundschaft, Energie Cottbus trifft in der ersten von zwei Begegnungen um den Aufstieg in die Dritte Liga auf die SpVgg Unterhaching (20.30 Uhr/rbb live). Mitgezittert wird auch in Berlin in einer Lokalität am Ostkreuz. In der Fußballkneipe Panenka treffen sich zahlreiche Teammitglieder vom Fußball-Regionalligisten SV Lichtenberg 47.