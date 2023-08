Liverpool vor Rekordeinkauf Eine Liga über den Bayern

Die Transfer-Odyssee um Harry Kane ist beendet. Der Engländer wird zum teuersten Zugang in der Geschichte der Bundesliga. Doch auch in der erheblich finanzstärkeren Premier League bahnt sich der teuerste Transfer der Liga-Geschichte an und das spielt sich in einer ganz anderen Liga ab: Wie unter anderem das britische Portal „The Athletic“ berichtete, soll Moisés Caicedo von Brighton & Hove Albion vor einem ligainternen Wechsel zum FC Liverpool stehen. Kolportierte Ablösesumme: 127 Millionen Euro. Für einen Spieler, der vor zwei Jahren noch in der ecuadorianischen Liga gespielt hat und den peripheren Beobachter:innen des Fußballs nichts sagen dürfte.

Nun ist es nichts Neues, dass finanziell gut ausgestattete Vereine aus Englands höchster Spielklasse einen deutlich loseren Finger haben, wenn es um Überweisungen von Ablösesummen geht, die sich jenseits der Vorstellungskraft deutscher Vereine befinden. Und ebenjene Ablösesummen werden in aller Regelmäßigkeit für Spieler überwiesen, die ihren Leistungsnachweis über gerade einmal eine Spielzeit erbracht haben.

Moisés Caicedo hat unbestritten eine herausragende letzte Saison gespielt, hatte maßgeblichen Anteil an dem sechsten Tabellenplatz von Brighton, der gleichzeitig die erste Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb bedeutete, und gehört mit seinen erst 21 Jahren zu den vielversprechenden Talenten im Weltfußball.

Liverpool auf der anderen Seite musste nach der enttäuschenden letzten Saison und den Abgängen von Jordan Henderson und Fabinho im defensiven Mittelfeld nachbessern – ein Umstand, der wohl auch Brighton nicht verborgen geblieben ist, zumal der FC Chelsea bis zuletzt mitgeboten und den Preis entsprechend der Regeln nach Angebot und Nachfrage in die Höhe getrieben haben dürfte.

Die Gleichzeitigkeit der Wechsel von Harry Kane und Moisés Caicedo fördert einmal mehr zutage, dass Welten zwischen der deutschen und der englischen Liga liegen. Der FC Bayern setzt im inneren Ringen um die Höhe der Ablösesumme Vereinswerte und Zukunftsausrichtung aufs Spiel, der Wechsel von Harry Kane ist wohl zugleich der prestigeträchtigste Zugang der Bundesliga. Im selben Atemzug zahlt Liverpool mit einem gefühlten Fingerschnipsen und fernab eines vergleichbaren medialen Trubels eine Summe für einen vergleichsweise unbekannten Spieler, die für den deutschen Branchenprimus bis zuletzt noch utopisch war – und von der die restlichen Bundesligisten nur träumen können.