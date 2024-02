Machtkampf zwischen Fußball-Fans und der DFL Warum der Streit um einen Investor gerade jetzt eskaliert

Ob Tennisbälle, Schokotaler, Spruchbänder oder wie zuletzt sogar ferngesteuerte Autos und Flugzeuge – der Protest der aktiven Fan-Szenen erzeugt die gewollte Aufmerksamkeit. Fast kein Spiel kam zuletzt noch ohne Verspätungen und lange Nachspielzeiten aus.

Dabei gewinnt das Thema zunehmend an Aufmerksamkeit, wird durch Debatten im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, wie am Montagabend bei „Hart aber fair“ fast schon zu einem Politikum. Doch um was für einen Deal handelt es sich dabei eigentlich? Und welche Fronten stehen sich im Streit gegenüber? Ein Überblick.

Worum geht es bei dem Deal?

Anfang Dezember vergangenen Jahres stimmten 24 der 36 Profiklubs der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga für einen Investoreneinstieg in der Deutschen Fußball Liga (DFL) und erreichten somit denkbar knapp die benötigte Zwei-Drittel-Mehrheit. Durch den Einstieg eines privaten Investors erhofft sich die DFL rund eine Milliarde Euro. Im Umkehrschluss erhält der kommende Partner für die nächsten 20 Jahre acht Prozent der Erlöse der Medien- und Lizenzrechte.

Dabei handelte es sich bei der Abstimmung im Dezember allerdings gar nicht um die erste dieser Art. Im Mai 2023 hatten die Klubs nämlich noch gegen einen solchen Investoreneinstieg gestimmt. Damals votierten nur 20 Vereine für den Deal, der allerdings auch noch auf 12,5 Prozent Medienanteile und rund zwei Milliarden Euro angelegt war.

Was erhofft sich die DFL?

Mit dem neuen Geld will die DFL vor allem die Digitalisierung und Internationalisierung vorantreiben. Konkreter lauten die Ziele, neue Märkte und Perspektiven zu erschließen sowie weitere Formate bis hin zu einer eigenen digitalen Plattform zu entwickeln. Was damit ganz genau gemeint ist, bleibt zunächst noch unklar. Die DFL spricht dabei wiederholt von den sogenannten „roten Linien“, die unantastbar bleiben sollen. Darunter fallen beispielsweise Anstoßzeiten oder Spielverlegungen ins Ausland.

Die Fans fordern eine transparente und offene Neuabstimmung. © imago/Michael Weber/IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER

Insgesamt wirbt die DFL und insbesondere ihr Geschäftsführer-Duo Marc Lenz und Steffen Merkel damit, durch den neuen Deal die Wettbewerbsfähigkeit der Bundesliga im internationalen Vergleich aufrechtzuerhalten. Dass die höchste deutsche Fußballliga in diesem Bereich Spanien und ganz besonders England hinterherläuft, ist kein Geheimnis. Fraglich bleibt jedoch auch, ob ein solcher Deal dabei hilft, die mittlerweile große Lücke zu schließen.

Ebenfalls noch nicht geklärt ist, wer nun überhaupt der viel diskutierte Investor sein wird. Von den anfänglich angeblich vier Interessenten ist nach dem jüngsten Ausstieg von Blackstone inzwischen nur noch einer übrig geblieben: CVC. Die Finanzfirma CVC Capital Partners galt von Beginn an als Favorit, besitzt bereits Anteile der spanischen La Liga und französischen Ligue 1 und bezieht ihr Kapital unter anderem auch von Investoren aus Saudi-Arabien. Nicht allzu überraschend stößt das bei den Fans auf Kritik.

Was kritisieren die Fan-Szenen?

Wie groß der Unmut der Fans über die Entscheidung der Vereine und der DFL ist, wurde zuletzt mehrfach deutlich. Wichtig ist dabei auch zu betonen, dass offensichtlich nicht alle Fußballinteressierten gegen den Deal um einen Investoren-Einstieg sind. Und auch innerhalb der Fan-Vereinigung „Unsere Kurve“ dürfte es unterschiedliche Ansichten zu dem Thema geben.

24 Klubs stimmten für einen Investoreneinstieg in die DFL

Einig ist sich die Organisation allerdings in ihrer Forderung, die Abstimmung zu wiederholen. Und das möglichst transparent durch ein offenes Votum. Den Fans geht es dementsprechend gar nicht unbedingt darum, sich gegen jeglichen Kommerz im Fußball zu stemmen. Der ist inzwischen längst an der Tagesordnung und wird in den Stadien mehr oder weniger stillschweigend hingenommen. Stattdessen zweifeln die Fans viel eher die Legitimität des Abstimmungsprozesses an.

Eine besondere Rolle spielt in dieser Diskussion Hannovers Geschäftsführer Martin Kind, der angesichts einer geheimen Wahl nicht offenlegen möchte, wie er abgestimmt hat. Da zahlreiche andere Vereine das aber getan haben, vermuten viele, dass Kind mit „Ja“ für einen Investoreneinstieg gestimmt hat. Sein Stammverein, der Hannover 96 e. V., hatte Kind allerdings vorab angewiesen, mit „Nein“ zu stimmen. Dass bei der Abstimmung lediglich eine Stimme gefehlt hat, um den Deal zu verhindern, macht die Personalie Kind noch einmal brisanter.

Auf Tennisbälle folgten zuletzt ferngesteuerte Autos. © IMAGO/Fotostand/IMAGO/Fotostand / Voelker

Durch einen möglichen Einstieg eines oft als „Strategischer Partner“ bezeichneten Investors, befürchten die Fans vor allem einen Verlust der DNA des deutschen Fußballs. Die Stimmung in den deutschen Stadien ist im Vergleich zu den anderen europäischen Top-Ligen einzigartig. Der Blick auf den sportlichen Primus aus England zeigt, dass die Liga für ihre großen Erfolge mit dem Verlust der Fankultur einen hohen Preis zahlt. Einen Zustand, den die Fanszenen in Deutschland mit aller Macht verhindern wollen.

Wie geht es jetzt weiter?

Fest steht, der Druck auf die DFL wird größer. So äußern sich mittlerweile auch immer mehr Fußball-Profis selbst zu dem Thema. Während einige Spieler und Trainer von den ständigen Unterbrechungen genervt sind, zeigen andere Verständnis.

Als Reaktion auf die andauernden Fan-Proteste haben sich nun allerdings bereits mehrere Vereine für eine neue Abstimmung ausgesprochen. Auch die Forderung der Fan-Szenen nach einer offenen Abstimmung werden vermehrt unterstützt. Ob und unter welchen Bedingungen diese durchgeführt werden könnte, steht dabei aktuell noch nicht fest.

Inwieweit sich die Fans zudem mit einer möglichen neuen Abstimmung zufriedengeben, ist ebenfalls nicht sicher. Schließlich entwickeln sich die Proteste inzwischen mehr und mehr zu einem Machtkampf zwischen den aktiven Fan-Szenen und den DFL-Bossen.