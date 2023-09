Marathonläufer Fritz Stelle will keine Pause Von Afrika nach Berlin, von Berlin nach Afrika

Als Fritz Stelle auf dem Malawisee, dem neuntgrößten See der Welt, an Deck eines Schiffes lag, in einem Schlafsack mit einem Buch in der Hand, blickte er in den Sternenhimmel Ostafrikas. Und als er mit seinem Vater den Kilimandscharo bestieg und endlich oben stand, lagen sie sich mit Freudentränen in den Armen.