Marius Gersbeck einigt sich mit Prügelopfer Hertha BSC will Torwart zweite Chance geben

Im Fall des vorläufig suspendierten Hertha-Torwarts Marius Gersbeck haben sich die Verantwortlichen des Klubs nach Informationen des Tagesspiegels auf ein klares Vorgehen geeinigt. Der 28-Jährige wird eine zweite Chance bekommen – wenn bestimmte Rahmenbedingungen passen. Gersbeck hatte im Sommer-Trainingslager im österreichischen Zell am See einen Mann in einer Prügelei krankenhausreif geschlagen.