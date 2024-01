Martin Hermannsson ist zurück bei Alba Berlin „Ich bin genau der Spieler, den das jetzt Team braucht“

Dreieinhalb Jahre in Valencia haben Martin Hermannsson ganz schön verändert. „Es ist superkalt hier“, sagt der 29 Jahre alte Guard vor seinem ersten Training nach der Rückkehr zu Alba Berlin. Aus seiner isländischen Heimat kennt er Schnee und Kälte zur Genüge, das Leben in Spanien hat allerdings Spuren hinterlassen. „In Valencia gewöhnt man sich schnell an die Sonne, aber keine Sorge: Meine Vikinger-Gene sind irgendwo im Kleiderschrank. Ich muss nur eine Winterjacke kaufen und dann geht es wieder.“

Abgesehen von der klimatischen Empfindsamkeit ist es jedoch, als sei Hermannsson nie weg gewesen. Der Isländer sieht nahezu unverändert aus, hat wie damals immer einen guten Spruch auf den Lippen und geht die neue Aufgabe selbstbewusst an. „Das Team ist viel jünger als damals und jetzt fühle ich mich fast schon wie ein alter Kerl. Ich bin erfahrener geworden und vielleicht kann ich diese Anführermentalität bringen, die Luke hatte, als ich damals hergekommen bin“, sagt Hermannsson.

Luke Sikma war über sechs Jahre nicht nur ein Leistungsträger, sondern für viele Spieler auch ein Vorbild in Bezug auf die Arbeitseinstellung und eine Art Mentor. Eine solche Rolle könnte nun Hermannsson einnehmen, zumindest für die Point Guards Matteo Spagnolo (21), Ziga Samar (22) und Aushilfsspielmacher Malte Delow (22). „Wir haben sehr junge, talentierte Point Guards, aber ihnen fehlt manchmal noch etwas die Ruhe. Ich will ihnen mit meiner Erfahrung helfen“, sagt Hermannsson.

Auf die Frage, ob die Mannschaft nicht eher einen Spieler mit einem anderen Profil bräuchte, antwortet er gewohnt selbstsicher. „Ich denke, es ist das Gegenteil. Ich bin genau der Spieler, den das jetzt Team braucht.“ In seinen ersten zwei Jahren in Berlin hatte er sich von einem auf diesem Niveau unbekannten Neuling zu einem vielversprechenden Euroleague-Spielmacher entwickelt. Der Abschied fiel Hermannsson im Sommer 2020 sehr schwer, „aber das war ein Schritt, den ich familiär, finanziell und auch sportlich machen musste, um mich weiterzuentwickeln“.

Verletzungen bremsten Hermannsson aus

Als sich für Alba nun die Möglichkeit ergab, den Isländer zurückzuholen, mussten die Verantwortlichen um Sportdirektor Himar Ojeda nicht lange nachdenken. „Mann, das waren zwei verrückte Wochen“, sagt Hermannsson über die Zeit, bis der Transfer endlich offiziell war.

Eigentlich hatte der 29-Jährige überhaupt keine Wechselabsicht. Nach einer schwierigen Phase, in der ihn ein Kreuzbandriss lange außer Gefecht setzte, wollte Hermannsson in Valencia allen zeigen, dass er weiter ein wichtiger Spieler sein kann. Zu Saisonbeginn wurde er sogar zum Mannschaftskapitän ernannt.

Im März erwartet Hermannsson Nachwuchs

Doch im Spätsommer zwickte das Knie erneut und Hermannsson wurde erneut operiert. Drei Monate fiel er aus, arbeitete sich wieder zurück, bestritt sieben Spiele – und bat dann doch um einen Wechsel. „Nach der Verletzung wollte ich unbedingt wieder in den Rhythmus kommen, aber als Valencia Kevin Pangos geholt hat, wusste ich, dass es mit vier Point Guards im Kader sehr schwer wird, die Minuten zu bekommen, die ich wollte“, erklärt Hermannsson.

Valencia habe ihn anfangs nicht abgeben wollen, doch dann habe der Klub zugestimmt, dass er gehen kann, wenn er ein langfristiges Angebot bekommt. Für Hermannsson war die Sache sofort klar, als Alba ihm einen Kontrakt über zweieinhalb Jahre anbot. „Ich hatte drei, vier Angebote, aber mein Herz hat mir gesagt, ich muss zurückkommen. Alba ist wie eine Familie“

Louis Olinde fällt auf unbestimmte Zeit aus Im Duell mit dem großen Rivalen Bayern München am Donnerstag (20 Uhr, MB Arena und Magentasport) muss Alba Berlin weiter auf Louis Olinde und Ziga Samar (Fußverletzung) verzichten. Der deutsche Flügelspieler leidet immer noch unter Nachwirkungen einer Gehirnerschütterung, die er sich im November zugezogen hatte. Nach zwei Einsätzen im Dezember habe er „einen Rückschlag“ erlitten, sagt Gonzalez. „Er hat Kopfschmerzen, fühlt sich nicht wohl. Wir können nichts tun, außer abzuwarten.“

Neben dem guten Draht zu vielen Menschen im Verein und der wichtigen Rolle, die ihm die Verantwortlichen anvertrauen, ist es für Hermannsson auch eine familiäre Entscheidung. Seine Frau habe sich schon damals in Berlin sehr wohlgefühlt, die isländische Heimat ist etwas näher und der neue Vertrag bietet Stabilität. Hermannsson hat bereits einen fünf Jahre alten Sohn und Mitte März erwartet die Familie weiteren Zuwachs, wenn der zweite kleine Martinsson das Licht der Welt erblicken wird.

Mit der Wohnungssuche, dem Finden eines Krankenhauses und vieler anderer organisatorischer Dinge ist privat viel zu tun, doch auch sportlich drängt die Zeit. Am Donnerstag (20 Uhr, MB Arena und Magentasport) könnte Hermannsson in der Euroleague gegen Bayern München bereits debütieren. „Mein letztes Spiel mit Valencia war gegen Bayern. Das wäre doch ein tolles Spiel, um zu starten“, sagt Hermannsson und lacht.

Israel Gonzalez, der Hermannsson aus seiner Zeit als Assistent von Aito Garcia Reneses noch gut kennt, will erst mal die Trainingseindrücke abwarten, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass der Rückkehrer zumindest für ein paar Minuten zum Einsatz kommen wird. Schließlich ist es vor allem der Spielrhythmus, der Hermannsson nach dem Transferpoker um den Jahreswechsel fehlt.

„Er hat Erfahrung, er kennt unseren Stil, er wird sich schnell anpassen“, glaubt Gonzalez und zieht angesichts der langen Verletzungspause eine Parallele zu Jayson Granger. Der Uruguayer kam im Sommer 2020 als Nachfolger von Hermannsson zu Alba, hatte aufgrund einer vorherigen langen Verletzung anfangs Probleme „und am Ende wurde er MVP der BBL-Finals“.

Bei Hermannsson hofft Gonzalez auf einen schnelleren Integrationsprozess. Hermannsson ist ebenfalls sehr zuversichtlich. „Natürlich hat Isra ein paar andere Ansätze, aber die Ansprache ist ähnlich, die Spielzüge sind gleich. Es kommt mir vor, als hätten wir einen jüngeren Aito und das macht es mir leichter.“