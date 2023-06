Medaillen und Olympiatickets Berlin trumpft bei den European Games auf

Die European Games in Krakau verlaufen nicht nur aus deutscher Sicht ziemlich erfreulich. Gerade auch die Berliner Sportlerinnen und Sportler konnten sich bei den Multisport-Europameisterschaften ein Jahr vor den Olympischen Spielen stark in Szene setzen – in Form von Medaillen, der Qualifikation für die Spiele in Paris und Selbstvertrauen für kommende Aufgaben.

Kanutin Lena Röhlings vom Sportclub Berlin-Grünau etwa kehrte mit einer Silber- sowie einer Bronzemedaille zurück. „Das waren aufregende Tage, ich konnte viele neue Eindrücke gewinnen“, sagt die 20-Jährige. Insbesondere der Auftritt im Kajak-Vierer war vielversprechend, der in anderer Besetzung im Vorjahr noch knapp an den Medaillenplätzen vorbeigepaddelt war. „Ich bin so froh, mit im Flaggschiff der deutschen Damen-Nationalmannschaft sitzen zu dürfen. Als Jüngste im Boot stehe ich eigentlich erst am Anfang meiner internationalen Wettkampfkarriere Und jetzt bin ich bereits Vize-Europameisterin.“

An der Seite von Jacob Schopf (24) legte Röhlings dann auch noch einen beachtlichen Auftritt im Mixed hin, der mit der Bronzemedaille belohnt wurde. „Mixed-Wettkämpfe gibt es im Kanu-Rennsport erst seit wenigen Jahren. Jacob und ich hatten kaum Möglichkeiten, das Boot einzufahren, aber wir konnten uns sehr schnell aufeinander einstellen“, sagte Röhlings.

Die Wettkämpfe in Krakau waren allerdings nur der Auftakt eines intensiven Sommers. Am zweiten Juli-Wochenende finden „Die Finals“ in der Rhein-Ruhr-Region statt, wo die deutschen Meisterinnen im Einerkajak gekürt werden. Anschließend beginnt schon die Vorbereitung für die Heim-Weltmeisterschaften in Duisburg. „Das ist für uns natürlich etwas ganz Besonderes“, sagt Röhlings. Auch hier gilt es, sich in Richtung Paris zu empfehlen.

Nina Mittelham hat Ticket für Paris sicher

Tischtennis-Profi Nina Mittelham (26) hat ihren Platz in Paris schon mal sicher. Die Spielerin des TTC Eastside Berlin gewann gemeinsam mit Dang Qiu den Mixed-Wettbewerb. Dieser Triumph war zugleich die Voraussetzung dafür, dass die beiden für Olympia planen können. „Wir sind natürlich super erleichtert, dass es geklappt hat“, sagt Mittelham. „Zuerst habe ich gar nicht realisiert, was wir erreicht haben. Wir haben total darauf gebrannt, das Ticket zu lösen.“

Wie groß der Druck war, der auf den beiden lastete, beschreibt Dang Qiu: „Es ist ziemlich hart, wenn Silber und Bronze nicht reichen.“ Zumal beide im Einzel jeweils überraschend bereits im Viertelfinale ausgeschieden waren.

Doppelter Jubel beim Berliner TSC

Die Eindrücke aus Krakau gaben schon mal einen kleinen Vorgeschmack, was die Sportlerinnen und Sportler im kommenden Jahr erwartet. „Hier sind mir viele Athleten, die ich zum Beispiel von der Bundeswehr kenne“, sagt Mittelham. In diesem besonderen Rahmen habe es die Möglichkeit geben, sich etwas intensiver auszutauschen.

Gleich doppelten Jubel über eine Goldmedaille gab es den Schwestern Christina und Elena Wassen (24, 22), die beim Berliner TSC Wasserspringen, im Synchronschwimmen vom Turm. „Das ist unser größter internationaler Erfolg. Wir sind stolz, dass wir die Leistung abrufen konnten“, sagte Elena gegenüber der „Sportschau“. Ihre Schwester, deren Start wegen Magenproblemen fraglich gewesen war, ergänzte: „Dieses Gold gibt uns Motivation für die WM.“ Diese findet im Juli im japanischen Fukuoka statt.

Für beide Schwestern war die Goldmedaille der Höhepunkt bei den Spielen, aber nicht die einzige Auszeichnung. Christina Wassen hatte am Freitag Silber im Einzel vom Turm geholt. Ihre Schwester wurde am Samstag mit Alexander Lube Zweite im Mixed-Synchronspringen.