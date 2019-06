Wo Jürgen Klopp auftritt, ist eigentlich immer Alarm. Ob sein Team am Anschlag über den Rasen jagt oder er mit voller Hingabe an der Seitenlinie Betrieb macht, ob er in seiner einnehmenden Art von den Fans gefeiert wird oder charmant in den Medien plaudert. Am späten Samstagabend in Madrid bewies der Trainer des FC Liverpool, dass es bei ihm jedoch auch anders geht - und feierte am Ende mit dem 2:0-Sieg im Champions-League-Finale gegen Tottenham den größten Erfolg seiner Karriere.

Sechs bittere Finalniederlagen in Folge hatte er zuvor schlucken müssen. Meist war er dabei mit seinen Teams als Außenseiter in die Endspiele gegangen, hatte seine Mannschaften deshalb vom Anpfiff weg allerhöchsten Aufwand betreiben lassen und sie bis zur Erschöpfung ans Maximum getrieben - um am Ende gegen abgezocktere Teams dann doch das Nachsehen zu haben. So war es bei seinen beiden Finalniederlagen in der Champions League (2013 mit Dortmund gegen München, 2018 mit Liverpool gegen Madrid) und auch in der Europa League (2016 mit Liverpool gegen Sevilla).

Doch diesmal war die Ausgangslage eine andere: Mit Tottenham traf Klopp auf ein Team, gegen das seine Mannschaft als Favorit in die Partie ging. Ein Team, das nach zwei Niederlagen in den bisherigen Duellen dieser Saison erst einmal zeigen musste, wie es diesmal mit einem Sieg klappen sollte.

Klopp haute die Bremse in den Vollgasfußball. Der frühe Führungstreffer seines Starstürmers Mohamed Salah, der nach nicht einmal zwei Minuten einen Handelfmeter zum 1:0 verwandelte, kam ihm da gerade recht. Sein Team überließ es Tottenham, etwas aus dem Spiel zu machen und an dessen Hergang zu drehen, spielte clever, mit viel Ruhe und größtmöglicher Balance, ließ gar nicht erst Hektik aufkommen - um dann kurz vor Schluss eiskalt zuzuschlagen. Wie Spitzenteams das eben so machen.

Jürgen Klopp hat in seinen bald vier Jahren als Trainer des FC Liverpool eine Mannschaft geformt, die mehr ist als der Heavy-Metal-Fußball, mit dem er das Spiel dieses Jahrzehnts prägte. Eine Mannschaft, die sich mit wie ohne Ball wohlfühlt, die abwarten oder Druck machen kann, die im Kollektiv funktioniert, aber auch ihre individuellen Ausnahmespieler einzusetzen weiß. Klopp hat sich weiterentwickelt und damit auch sein Team. Der Triumph im Finale von Madrid war eine reife Leistung: Klopps reife Leistung.