Mehrfache Weltschiedsrichterin Bibiana Steinhaus „Als die Erste wird man stellvertretend für sein ganzes Geschlecht bewertet“

Frau Steinhaus, Deutschland ist im EM-Fieber. Sie sind als ARD-Expertin und EM-Botschafterin des Auswärtigen Amts mittendrin. Was zeichnet diese EM für Sie aus?

In dieser Zeit, in der wir jeden Tag nur über Kriege und Krisen hören, haben wir uns mit der EM vorgenommen, Europa und die ganze Welt bei uns willkommen zu heißen. Wenn wir die Bilder der friedlich feiernden Fans sehen, können wir sagen: Das ist uns schon jetzt geglückt. So eine Stimmung lässt sich nicht künstlich erzeugen. Man kann nur die Rahmenbedingungen dafür schaffen.