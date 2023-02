Meiste Punkte in der NBA-Geschichte Selbst Rekorde für die Ewigkeit sind vor LeBron James nicht sicher

Am 5. April übernimmt Kareem Abdul-Jabbar die Führung in der ewigen Scorerliste der NBA. Am 26. Oktober debütiert Michael Jordan in der nordamerikanischen Basketball-Liga für die Chicago Bulls. Am 30. Dezember wird in Akron, Ohio, ein Junge namens LeBron Raymone James Sr. geboren. Das Jahr 1984 ist das vielleicht prägendste in der langen Geschichte der NBA.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat eben jener LeBron James, mittlerweile 38 Jahre alt, den für die Ewigkeit gemachten Rekord von Abdul-Jabbar gebrochen. Mit den 38 Zählern gegen die Oklahoma City Thunder steht der Superstar der Los Angeles Lakers nun bei historischen 38.390 Punkten.

Natürlich befeuert dieser Meilenstein auch die ewige Diskussion um den GOAT, den „Greatest of all Time“. Ist James nun der beste Spieler der Basketball-Geschichte? Bleibt Jordan unerreicht? Und was ist mit Bill Russell, Wilt Chamberlain, Kareem oder Kobe Bryant? Es ist eine leidige Diskussion, eine Generationenfrage, auf die es nie eine konsensfähige Antwort geben wird.

Eindeutig ist hingegen, dass James der konstanteste Basketballer in der Historie der NBA ist. Der 2,06 Meter große Modellathlet befindet sich in seiner 20. Saison, hat über 1400 Spiele absolviert und in zehn Finalserien vier Meisterschaften gewonnen.

2005/06 war er im Alter von 21 Jahren der jüngste Profi, dem über eine Saison im Schnitt mindestens 30 Punkte pro Spiel gelangen, in der vergangenen Spielzeit erreichte er diese Marke als Ältester. Aktuell ist er erneut in ähnlichen Sphären unterwegs.

Die vielleicht größte Errungenschaft seiner Karriere ist aber vermutlich, dass er den Erwartungen nicht nur gerecht geworden ist, sondern sie übertroffen hat.

Für einen Teenager, auf den schon in der High School alle Augen gerichtet waren und der noch vor seinem NBA-Debüt auf dem Titel von Sports Illustrated als „The Chosen One“, der Auserwählte, bezeichnet wurde, war das eine beinahe unmenschliche Aufgabe.

Doch James hat sich mit seiner einmaligen Mischung aus Talent, Physis, Hingabe und Spielverständnis noch zu seinen aktiven Zeiten in den Geschichtsbüchern verewigt.

Nun bleiben für James noch zwei große Fragen für den Spätherbst seiner Karriere. Wann knackt er die 40.000-Punkte-Marke? Und kann er sich seinen großen Traum erfüllen und seine letzte Saison gemeinsam mit seinem Sohn Bronny in der NBA spielen? Der 18-Jährige könnte 2024 gedraftet werden. LeBron James wäre dann 39 Jahre alt.

Zur Startseite