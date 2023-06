Meistertitel Nummer neun Eastside feiert – und stellt sich neu auf

Etwa dreieinhalb Stunden dauerte die Partie in der Sporthalle des Werner-Heisenberg-Gymnasiums in Weinheim am Sonntagnachmittag schon. Über 300 Zuschauer waren da, die Temperaturen dementsprechend hoch. „Wie in einer Sauna“, sagt Alexander Teichmann, Präsident des TTC Eastside. Dann verwandelte Shan Xiaona den Matchball im Einzel gegen Bruna Takahashi.