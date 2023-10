Mit Ball und Pellkartoffeln Hansa 07 bietet ein Feriencamp nur für Mädchen an

Zwei Wochen, die sich rund um das Thema Fußball für Mädchen drehen – das hat der Berliner Verein FSV Hansa 07 sich vorgenommen. Vom 23. Oktober bis zum 4. November bietet der Kreuzberger Klub in den Herbstferien zwei Fußballcamps an, die jeweils eine Woche dauern. „Diese richten sich an alle Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren, die sich als Mädchen identifizieren“, erklärt Johanna Suwelack, Jugendleiterin des Vereins und Mitorganisatorin des Feriencamps.