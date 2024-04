Mit Nietzsches Philosophie zum Meistertitel Wie Cody Kessel bei den BR Volleys zur Führungsfigur gereift ist

Es ist eine nunmehr zwölfjährige Tradition. So oft spielten in der Volleyball-Bundesliga die Dauerrivalen BR Volleys und VfB Friedrichshafen in Folge gegeneinander im Finale der Meisterschaft. Das letzte Mal, dass nicht beide Vereine im Endspiel standen, war in der Saison 2011/12. Damals spielte Berlin stattdessen gegen Haching und gewann mit 3:2.