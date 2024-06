Mit und ohne Rollstuhl Euphorie beim einzigen Paralauf im Bergischen Land

Die Augen der Kinder und Jugendlichen strahlen, als das Eis und die Müsliriegel verteilt werden. Um ihre Hälse baumeln Medaillen. Ihre Familien freuen sich mit ihnen. Dass sie k.o. sind, merken sie kaum, das kommt dann noch in ein paar Stunden, wenn die Euphorie nachlässt.

Eben noch sind sie bei einem Lauf ausschließlich für Menschen mit Behinderung am Start gewesen und haben Spenden für einen wohltätigen Zweck erlaufen. Der Paralauf in Vilkerath ist der einzige seiner Art im Bergischen Land und lockt Starter:innen aus der gesamten Region an.

Geheimtipp: Startnummer zerknüllen

Gelaufen wurde mit und ohne Rollstuhl, mit und ohne Begleitperson. Alle gemeinsam aus Spaß an der Bewegung und für den Reiz, dieses Jahr hoffentlich mehr Runden abzuspulen als im Jahr zuvor. Schon vor dem Start liegt Vorfreude in der Luft. Einige Teilnehmer:innen kennen sich aus dem Sportverein, andere kennen sich aus der Schule und einige wenige kennen nur die eigenen Eltern.

Sie alle aber durchlaufen einen ungewohnten Prozess und werden langsam nervös. Sie kommen an, suchen die Anmeldung und holen sich ihre Startnummer ab. Wo genau kommt die eigentlich hin? Auf den Rücken oder doch nach vorne? Es macht mir Spaß, kleine Tipps aus meiner aktiven Zeit abzugeben. Meine Startnummer habe ich vor dem Festmachen immer zerknüllt, dann fühlte sie sich nicht mehr so starr an und fügte sich mehr meinen Bewegungen.

So viel positive Aufmerksamkeit sind die wenigsten gewohnt

Als die Musik durch eine Lautsprecheransage ersetzt wird, wird es kurz unruhig. Alle wollen nun zum Start. Der Sprecher stellt jede:n Starter:in namentlich vor, es gibt Applaus, das Grinsen auf den Gesichtern wird breiter. So viel positive Aufmerksamkeit sind die wenigsten hier gewohnt. Heute kosten sie sie voll aus.

Ich stehe neben dem Startbereich, warte auf den Countdown und schicke sie mit dem Startschuss auf die Runde. Sie pesen los, werden irgendwann etwas ruhiger und langsamer, machen dankbar an der Getränkestation Pause, klatschen bei jeder Runde erneut mit den Zuschauern bei Start und Ziel ab und freuen sich am Ende über einen neuen Gesamtrundenrekord. Nächstes Jahr wollen die meisten wiederkommen.