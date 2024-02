Mixed-Staffel bei der Biathlon-WM Franziska Preuß wird zur tragischen Figur

Die Biathlon-WM in Nove Mesto hat für die deutsche Mannschaft mit einer Enttäuschung begonnen.

In der Mixed-Staffel belegte das Quartett aus Justus Strelow, Philipp Nawrath, Franziska Preuß und Vanessa Voigt nach 4 x 6 Kilometern den fünften Platz. Den Titel gewann Frankreich vor Norwegen und Schweden.

Strelow wechselte nach zehn Treffern ohne Nachlader als Zweiter auf Nawrath, der anschließend die Führung übernahm und an Franziska Preuß übergab. Die hatte schon im Liegendschießen Probleme, blieb aber noch vorn. Doch im Stehendanschlag schoss sie insgesamt viermal daneben und musste so in die Strafrunde. Als Fünfte übergab sie an Vanessa Voigt.

Voigt schoss überragend, traf alle ihre zehn Schüsse. Doch in der Loipe fehlte ihr die Dynamik, sie konnte die Lücke zu den Medaillenrängen nicht mehr schließen.

