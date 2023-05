Nach 38. Meistertitel für Wasserfreunde Champions League teilt Spandaus Feierlichkeiten

Der Grill war an, es gab kühle Getränke – die Wasserfreunde Spandau 04 feierten im Klubhaus „Alfreds“ den Gewinn der deutschen Wasserball-Meisterschaft gegen Waspo Hannover. Dort, wo sie stets ihre Erfolge feiern. Nachdem es in den vorigen Jahren davon deutlich weniger gab als sonst, klingt die Endzeit der Party umso erstaunlicher: Um 20 Uhr war am Sonntag Schluss. Auf Anordnung von Athanasios Kechagias.