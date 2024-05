Nach dem glücklichen Klassenerhalt Diese Baustellen muss der 1. FC Union dringend beseitigen

Auf den ersten Blick erinnerte die Dramaturgie an die vergangenen Jahre. 34. Spieltag im Stadion An der Alten Försterei, der 1. FC Union Berlin erreicht durch ein spätes Tor das Ziel, die Menschen liegen sich in den Armen. Doch die Gefühlswelt war eine andere nach dem 2:1-Sieg gegen den SC Freiburg am Samstagnachmittag.