Nach dem Pokalerfolg ist vor der Relegation Die Fußballerinnen des 1. FC Union können nur kurz feiern

Fußball kann mitunter sehr brutal sein. Wie hart es manchmal laufen kann, mussten die Spielerinnen von Viktoria 89 am Sonntag im Volkspark Mariendorf erleben. Im Berliner Pokalfinale lieferten sie sich mit dem 1. FC Union trotz Außenseiterrolle über das gesamte Spiel ein Duell auf Augenhöhe und waren in der zweiten Halbzeit kurz davor, in Führung zu gehen.