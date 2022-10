Nach dem Skandalspiel zwischen Köln und Nizza Mehrere Haftbefehle vollstreckt nach Durchsuchungen in Köln

Nach den schweren Fußballkrawallen von Nizza hat die Polizei am Mittwoch mehrere Wohnungen und Häuser in Köln und weiteren nordrhein-westfälischen Städten durchsucht. Die Maßnahmen standen im Zusammenhang mit den Krawallen beim Fußballspiel zwischen OGC Nizza und dem Bundesligisten 1. FC Köln, wie die Polizei in der Domstadt mitteilte.

Auch Wohnungen in Hürth, Pulheim und Bergisch Gladbach waren nach Polizeiangaben von den Durchsuchungen betroffen. Demnach wurden mehrere vom Amtsgericht Köln erlassene Haftbefehle gegen mutmaßliche Tatbeteiligte vollstreckt.

Am 8. September hatte es in Nizza Auseinandersetzungen im Stadion und im Umfeld gegeben, mehrere Menschen wurden verletzt. Der Anstoß verzögerte sich um eine Stunde. Weitere Angaben zu den Ermittlungen und zu ihrem Einsatz kündigte die Polizei für den Nachmittag an. (dpa)

