Nach dem Zauber der Vorrunde Die entscheidenden EM-Spiele können kommen

Es gab Tragödien, Überraschungen, Spektakel, Triumphe und Tränen. Die Liste an Höhe- und Tiefpunkten könnte problemlos noch weiter ausgeführt werden. Zwei Wochen dauert die Europameisterschaft in Deutschland nun an und sie hatte so einiges zu bieten.

Eigentore lagen im Trend, Treffer in der Nachspielzeit ebenso. Da sind die Geheimfavoriten wie Österreich, die mittlerweile nicht mehr so geheim sind.

Oder die tragischen Geschichten wie die der Ukraine, die aufgrund des durchaus zu kritisierenden Turniermodus mit vier Punkten ausscheidet – seit der Aufstockung auf 24 Teams ist nie ein Team mit vier Punkten vorzeitig in der Gruppenphase gescheitert. Zum Vergleich: Deutschlands Achtelfinalgegner Dänemark schließt seine Gruppe mit drei Punkten ab – und wird Zweiter.

Dann gibt es die strauchelnden Favoriten wie England, Frankreich oder Portugal. Was waren sie im Vorfeld des Turniers in den Himmel gelobt worden – völlig zurecht! Und groß fiel die Kritik nach der Gruppenphase aus – völlig zurecht!

Charlotte Bruch ist Sportredakteurin und begleitet die Heim-EM.

Die englischen Auftritte strotzten vor Langeweile und wurden von den eigenen Fans entsprechend mit Buhrufen quittiert. Frankreich betrieb Chancenwucher wie kein Zweiter und Portugal holte noch die eigene Leichtfertigkeit ein.

Dass die „Großen“ patzen, liegt einerseits an ihnen selbst. Andererseits werden sie eben auch von den vermeintlich „Kleinen“ mit großer Vehemenz und Ausdauer herausgefordert.

Und am Ende des Tages sind es diese Geschichten, welche die Menschen begeistern. Wenn Georgien Cristiano Ronaldo und Portugal sensationell besiegt, die Belgier von der Slowakei niedergerungen werden oder Slowenien England im letzten Vorrundenspiel ein Unentschieden abtrotzt und sich so für das Achtelfinale qualifiziert.

Wenn auf den Rängen weiter geträumt werden darf, ist die um sich greifende Ekstase kaum mehr aufzuhalten. Dass Deutschland die K.o.-Phase als Gruppenerster erreicht hat und die Nation nach insgesamt überzeugenden Leistungen auf mehr als nur das Achtelfinale hoffen darf, tut der Stimmung im Land sicherlich auch keinen Abbruch.

Überall auf den Straßen lockt der Fußball

Sommermärchen hin oder her: Bei dieser EM hat sich gezeigt, dass die Ergebnisse manchmal nur zweitrangig sind. Die schottischen Anhänger waren schon nach wenigen Tagen die Gewinner des EM-Stimmungsbarometers. Albanien feierte die zwischenzeitliche Führung gegen Italien wie einen WM-Sieg. Und sogar die Niederländer ließen sich von ihren Spielern, die sich selbst als kopflose Hühner in der Verteidigung bezeichneten, den Tanz zum Partyhit „Links Rechts“ nicht nehmen.

Die Befindlichkeiten der Akteure auf dem Platz sind enorm wichtig. Doch die Stimmung spielt auch und vor allem abseits der Stadien eine entscheidende Rolle. Denn eine EM bleibt schließlich ein Fußballfest und soll entsprechend zelebriert werden.

Geht man dieser Tage durch die Straßen – ob in einer Ausrichterstadt oder nicht – überall lockt der Fußball. Sei es beim Public Viewing, vor dem Fernseher am Späti oder der Leinwand im Park, überall kommen die Menschen zusammen, um Europas Lieblingssportart zu verfolgen.

Dabei sind es nicht nur die eingefleischten Fußballnerds, sondern auch die mitunter belächelten Eventfans. Es ist gut, dass das Publikum so gemischt ist, denn letztlich heißt das, dass alle Teil dieser Heim-EM sein wollen. Es geht darum, dabei zu sein, wenn Georgien den nächsten Favoriten schockt.

Bei der Europameisterschaft ist der Rechtsruck in den Kurven spürbar

Bei all der Euphorie ist und bleibt der Fußball politisch. Denn zu den überwiegend guten Neuigkeiten rund um das Turnier gehört auch die andere Seite der Medaille. Da war das Singen des von Rechtsextremen umgedichteten Liedes L’amour toujours des italienischen DJs Gigi D’Agostino durch deutsche, ungarische oder spanische Fans.

Der albanische Spieler Mirlind Daku, der von der Uefa für zwei Spiele gesperrt worden war, weil er das Unentschieden gegen Kroatien mit „Fuck Mazedonien“-Rufen vor der albanischen Fankurve feierte.

Albanische und kroatische Fans, die im Volkspark „Ubij Srbina“, übersetzt „Tötet den Serben“, sangen. Oder die österreichischen Anhänger, die im Berliner Olympiastadion ein Spruchband mit der Aufschrift „Defend Europe!“ zeigten. Eine Parole, die für eine migrationsfeindliche Asylpolitik steht, und unter der sich seit Jahren Europas extreme Rechte vereint. Dass sich Europas Rechtsruck auch bei der EM zeigt, ist nach den letzten Wahlergebnissen wenig verwunderlich.

Glücklicherweise überwiegen am Ende aber die Bilder der friedlich und fröhlich feiernden Menschen, die die Vorrunde ausgezeichnet haben und Lust auf mehr machen.

Ab Samstag beginnen die Spiele, die zählen und dann spielt die Hoffnung mit, dass sich der Zauber der Vorrunde in die K.o.-Phase überträgt.