„Nach den Atemübungen wurde ich ganz ruhig“ So klappt es mit dem meditativen Eisbaden

Den Mut zusammennehmen, tief einatmen und sich dann ins kalte Wasser stürzen. Eisbaden hat in den vergangenen Jahren enorm an Popularität gewonnen. Die positiven Auswirkungen auf das Immunsystem sind neben den psychologischen Effekten nur einige Gründe, weshalb immer mehr Menschen sich in die eisigen Fluten stürzen. In den sozialen Medien kursieren Videos von Menschen, die bei Temperaturen um null Grad in zugefrorenen Seen baden oder in eine mit Eiswasser gefüllte Tonne steigen. In Berlin sind die Seen zwar nicht mehr zugefroren, aber die Wassertemperatur bewegt sich dennoch um die Null-Grad-Marke.

Und so ist auch Berlin längst auf den Trend aufgesprungen, es gibt regelmäßige Treffen zum gemeinsamen Baden. Jakob Neumann ist Community-Manager bei den Ice Dippers Berlin, die sich seit dem Winter 2017/18 jeden Samstag um zehn Uhr zum gemeinsamen Eisbaden treffen. Er schätzt am Eisbaden vor allem, dass es abschwellend und entzündungshemmend wirke. „Es ist auch toll, wenn man Muskelkater hat, vor allem in den Beinen. Danach fühlt man sich wie neu.“

Auch ein psychologischer Aspekt kommt hinzu: „Man übt etwas zu machen, was man eigentlich nicht machen will. Der Körper weiß, wie unangenehm es ist, aber man macht es trotzdem und wird immer besser.“ Außerdem treffe man beim Eisbaden neue Leute, teile ein Erlebnis und sei dadurch automatisch miteinander verbunden. „Man trifft eine Querschnittmenge von Leuten, mit denen man normalerweise nichts zu tun haben würde.“

Jakob Neumann gehört zu den Ice Dippers und leitet eine Gruppe beim Eisbaden in der Spree. © Jakob Neumann

Anfangs gingen er und die anderen Teilnehmer*innen nur im Plötzensee baden, mittlerweile finden die Treffen auch in Alt-Stralau, am Weißensee und am Schlachtensee statt. „Zuerst gibt es eine kleine Erklärung, dann begleitete Atemübungen und anschließend gehen wir gemeinsam baden“, sagt Neumann. Am Ende des Treffens wird außerdem Geld für die Kältehilfe in Berlin gesammelt.

Neumann selbst leitet die Treffen in Alt-Stralau an der Spree. Der Fluss sei aktuell sogar etwas wärmer als die Seen, sagt Neumann. „Vorteil und Nachteil gleichzeitig ist, dass die Spree nicht so schnell friert.“ In der vergangenen Wochen waren die Seen bereits von einer dünnen Eisschicht überzogen und die Temperatur lag bei ein bis zwei Grad. Die Spree hatte hingegen eine Temperatur von fast drei Grad.

Gleich zu Beginn des Treffens erkundigt sich Neumann, wer zum ersten Mal dabei ist und wer bereits Erfahrung im Eisbaden hat. Meistens nehmen rund 30 Menschen an den Treffen teil. „Im Schnitt sind fünf bis zehn neue Leute dabei, aber es gibt auch viele Leute, die jede Woche mitkommen. Ein fester Kern ist da.“

Mindestens 30 Sekunden im Wasser bleiben

Den Teilnehmer*innen, die zum ersten Mal Eisbaden, empfiehlt Neumann mindestens 30 Sekunden, aber nicht länger als fünf Minuten im Wasser zu bleiben. Oftmals seien die Neuen noch voller Adrenalin und könnten sich deshalb sehr lange im Wasser aufhalten. „Aber sobald sie rauskommen, fangen sie an, richtig doll zu frieren und vermasseln sich quasi ihre erste Erfahrung.“ Mindestens 30 Sekunden seien aber nötig, um den ersten Kälteschock zu überstehen und „im Wasser richtig anzukommen“. Erst danach sei es möglich, sich allmählich zu entspannen und ruhiger zu atmen. „Es ist ganz wichtig, sich zu beruhigen, damit die ganze Erfahrung etwas meditativ wird und man in die Kälte hineinfühlt.“

Beim gemeinsamen Eisbaden gibt es auch einige Regeln zu beachten, zum Beispiel was das Fotografieren angeht. „Wir stellen klar, wo man fotografieren darf. Denn einige Leute gehen nackt ran und manche möchten nicht, dass von ihnen Fotos gemacht werden. Da muss man vorsichtig sein.“ Außerdem empfiehlt Neumann, die Hände nicht unter Wasser zu tauchen, sondern über der Wasseroberfläche zu halten. „Die Hände sind super sensibel und tun schnell weh, obwohl der Rest des Körpers möglicherweise noch länger im Wasser bleiben könnte.“

Er rät auch davon ab, unterzutauchen oder weiter hinauszuschwimmen. Er selbst steht meistens nur im Wasser oder hockt sich hin. Immer mal wieder gäbe es jedoch Teilnehmer*innen, die den Drang verspürten, sich zu bewegen und zu schwimmen. „Ganz wichtig ist, parallel zum Ufer zu schwimmen und sich dort aufzuhalten, wo man noch stehen kann.“

Nach der Einweisung führt Neumann gemeinsam mit den Teilnehmer*innen Atemübungen durch, die sich an dem niederländischen Extremsportler Wim Hof orientieren, der auch als „Ice Man“ bekannt ist. Er stellte in der Vergangenheit immer wieder Weltrekorde im Eisbaden auf, zuletzt brach er seinen eigenen Rekord und verweilte eine Stunde, 52 Minuten und 42 Sekunden bis zum Hals in Eiswasser. Seinen Erfolg führt er selbst auf eine spezielle meditative Atemtechnik zurück, die sich im Eisbaden mittlerweile weltweit etabliert hat.

„Wir haben quasi von Anfang an mit dieser Methode gearbeitet“, sagt Neumann. „Nur beim allerersten Treffen war es laut, es gab Musik und es war ein richtiges Event. Aber beim zweiten Treffen wollten wir eine andere Atmosphäre schaffen und haben mit diesen Atemübungen angefangen.“ Dafür haben er und seine Kolleg*innen die Methode von Wim Hof ein wenig abgewandelt. Insgesamt besteht die Übung aus drei Runden der kontrollierten Hyperventilation. Zunächst nimmt man 30 Atemzüge, atmet tief ein und entspannt aus. Dadurch soll der Sauerstoffpegel im Blut erhöht werden.

Anschließend atmet man aus und hält die Luft an, um den Sauerstoffpegel im Blut wieder zu senken. „Am Ende atmet man noch einmal kurz ein, spannt die Muskeln an, um in einen Normalzustand zu kommen.“ Das Ganze wiederholt man zweimal und erhöht in der dritten Runde den Schwierigkeitsgrad, indem man während des Luftanhaltens noch Liegestütze oder Sit-ups macht. „Das ist anstrengender und der Sauerstoff im Blut wird dadurch noch schneller verbraucht.“

Eisbaden ist toll, wenn man Muskelkater hat, vor allem in den Beinen. Jakob Neumann von den Ice Dippers

Die Teilnehmer*innen ziehen sich danach aus und stellen sich gemeinsam an den Uferrand. „Wir geben dann noch einen Schrei von uns und gehen ins Wasser“, sagt Neumann. Luise H. nahm in diesem Winter das erste Mal an einem Treffen der „Ice Dippers“ teil. Als sie ins Wasser stieg, habe sich ihre Brust verengt angefühlt, so als könnte sie nur flach atmen. „Es hat sich so angefühlt, als müsste man automatisch nach Luft schnappen. Ich musste mich konzentrieren, gleichmäßig ein- und auszuatmen, weil mein Körper so schnell hintereinander eingeatmet hat.“

Eine weitere Teilnehmerin habe ihr damals erzählt, dass sie vor dem Treffen aufgeregt gewesen sei, aber sich durch die Atemübungen ruhiger geworden sei. „Das war bei mir auch ein bisschen so“, sagt Luise H. Mittlerweile hat sie an mehreren Treffen teilgenommen und keine Probleme mehr mit der Atmung.,

Einige gehen dick eingepackt über den See spazieren, andere nehmen ein eisiges Bad. © imago images/Eberhard Thonfeld

Auch Neumann sagt: „Wenn man länger drin bleibt, versteift man durch die Kälte und es kann schwieriger werden, tief einzuatmen. Ich selbst versuche flach und ruhig zu atmen und nicht tief Luft zu holen.“ In den vergangenen Jahren schaute er dabei nicht auf die Uhr, weil er den meditativen Gang ins Wasser nicht mit einer Zahl verknüpfen wollte. In diesem Winter maß er jedoch zum ersten Mal die Zeit und hielt zum Teil über zehn Minuten im Wasser aus. „Die meisten Leute bleiben zwischen drei und acht Minuten im Wasser, einige halten aber auch länger als ich aus.“

Die gemeinsame Atemtechnik sieht er als Ritual, um gemeinsam als Gruppe in eine Art „Fluss“ zu kommen. „Selbst, wenn es körperlich nicht hilft, hilft es auf jeden Fall sich mental darauf vorzubereiten ins kalte Wasser zu gehen.“ Er empfiehlt den Teilnehmer*innen ein Handtuch mitzubringen, ebenso wie dicke Socken, Thermounterwäsche und eine warme Jacke. „Und man sollte auf jeden Fall an eine Mütze denken, damit der Kopf nicht auskühlt.“ Einige bringen außerdem Neopren-Socken oder Badeschuhe mit. Dadurch würden die Füße nicht so doll wehtun, die ebenso wie die Hände schnell anfangen zu frieren, sagt Neumann.

Viele stärken sich nach dem Gang ins Wasser außerdem mit heißem Tee oder bringen ihren Körper mithilfe einer Wärmflasche wieder auf Normaltemperatur. „Einmal habe ich sogar gesehen, wie jemand eine kleine Wanne und eine große Thermoskanne mitgebracht hat und die kalten Füße in das warme Wasser gestellt hat. Das ist aber eine Ausnahme.“ Für Neumann gehört es dazu, sich aus eigener Kraft wieder aufzuwärmen −, auch wenn das manchmal sehr lange dauern kann. Meistens stehen er und die Teilnehmer*innen ohnehin noch eine Weile am Ufer zusammen, dick eingepackt in Jacken, Mützen und Decken. Sie trinken dann zusammen Tee, unterhalten sich und wärmen sich wieder auf − bis es eine Woche später wieder ins kalte Wasser geht.

