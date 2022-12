Nach DFB-Krisentreffen in Frankfurt Hansi Flick bleibt Bundestrainer

Hansi Flick bleibt Fußball-Bundestrainer. Der 57-Jährige soll die deutsche Nationalmannschaft trotz des Vorrunden-Aus bei der Weltmeisterschaft in Katar zur Heim-Europameisterschaft 2024 führen. Das gab der Deutsche Fußball-Bund am Mittwoch nach einer Krisensitzung nahe Frankfurt/Main bekannt. Flicks Vertrag läuft bis nach dem nächsten Turnier.

Nationalmannschafts-Direktor Oliver Bierhoff war dagegen zuvor nach 18 Jahren beim DFB aus der sportlichen Leitung ausgeschieden. Bierhoffs Nachfolge ist vom Verband bislang nicht geregelt worden. „Mein Trainerteam und ich blicken optimistisch auf die Europameisterschaft im eigenen Land. Wir als Mannschaft können viel mehr erreichen, als wir in Katar gezeigt haben. Wir haben dort eine große Chance verpasst“, sagte Flick. „Daraus werden wir unsere Lehren ziehen.“

Flick saß am Mittwoch bei dem rund zweistündigen Krisengipfel mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf und DFL-Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke in einem Hotel in Neu-Isenburg zusammen. Das Trio konnte sich nach dem nächsten Scheitern der DFB-Auswahl in der WM-Gruppenphase vier Jahre nach dem historischen Aus unter Joachim Löw in Russland auf eine weitere Zusammenarbeit verständigen.

Ich habe Vertrauen in den heute verabredeten, gemeinsamen Weg mit Bernd Neuendorf und Aki Watzke. Bundestrainer Hansi Flick macht als Bundestrainer weiter

„Ich habe Vertrauen in den heute verabredeten, gemeinsamen Weg mit Bernd Neuendorf und Aki Watzke. Wir alle möchten, dass sich bei der Heim-EM 2024 wieder ganz Deutschland hinter der Nationalmannschaft versammelt“, sagte der Bundestrainer. Am Dienstag hatte Flick den Abschied von Bierhoff (54), seinem engsten Vertrauten, extrem bedauert.

„Wir sind gemeinsam der Überzeugung, dass die Europameisterschaft 2024 im eigenen Land eine große Chance für den Fußball in Deutschland darstellt. Unser Ziel ist es, dieses Turnier sportlich erfolgreich zu gestalten“, sagte Neuendorf. „Wir haben volles Vertrauen in Hansi Flick, dass er diese Herausforderung gemeinsam mit seinem Team meistern wird. Hinsichtlich der Nachfolge von Oliver Bierhoff haben wir uns darauf verständigt, zunächst innerhalb des DFB über die künftige Struktur dieses Aufgabenbereichs zu beraten, um anschließend eine Personalentscheidung zu treffen.“

Vor der WM-Analyse der Dreierrunde hatte es ein Versteckspiel gegeben. Vergebens warteten Reporter und Fotografen am Frankfurter DFB-Campus auf Neuendorf, DFL-Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke und Flick.

Oliver Bierhoff und Hansi Flick arbeiteten vertrauensvoll zusammen. © Imago/Uncredited

Doch das Trio hatte sich zur Aufarbeitung des deutschen WM-Scheiterns in Katar in einem neun Kilometer entfernten Luxushotel außerhalb Frankfurts verabredet, in dem das Nationalteam öfter vor Länderspielen logiert. Fotos der „Bild“-Zeitung zeigten, wie Flick mit Handy in der einen und Jacke in der anderen Hand zum Hoteleingang schritt. Neuendorf trug eine Aktentasche. Und Watzke kam mit einem silbernen Rollkoffer.

Nach dem WM-Debakel in Katar stand der einstige Titelsammler des FC Bayern München am Scheideweg. Mit Spannung wurde die von DFB-Präsident Neuendorf eingeforderte WM-Analyse erwartet. Der Termin am Mittwoch hatte längst den Stempel des Rapports. Darf Flick weitermachen? Will Flick ohne Bierhoff weitermachen? Diese Fragen standen im Raum.

Flick missfällt die Hatz der Kandidatennamen

Schon die Hatz der vielen Kandidatennamen für die Bierhoff-Nachfolge missfiel ihm. Seine Worte zum Aus seines Vertrauten sagten auch viel über Flick, den Trainer, der am liebsten über Fußball spricht. Der weiß, dass das Business anders ist und doch den Sport im Zentrum haben will. Ein Unterfangen, das in Katar gänzlich misslang.

Als noch niemand an ein erneutes WM-Vorrundenaus dachte, sprach Flick oft über zwei Dinge. Die Anrede Bundestrainer, die für ihn komisch klinge. „In Diskussionen mag ich es nicht, wenn der Titel Bundestrainer erscheint“, sagte der 57-Jährige im DFB-Journal, das vor der WM erschien und jetzt auf der Verbands-Homepage nicht mehr ganz vorne zu finden ist. Er wolle mit Argumenten überzeugen, nicht mit einem Label, sagte Filck.

Nationalspieler Havertz verteidigt Trainer Flick

Und dann war da noch der Vorname. Hans-Dieter. Nein, zu streng, wie er auch in seiner Biografie andeutete. Lieber einfach Hansi. Das klingt zwar ein wenig nach Wellensittich, wie der Blick auf die Fachseite Welli.net belegt.

Hansi liegt da auf Platz fünf der beliebtesten männlichen Vogelnamen. Es passt aber zur Bundestrainer-Tradition. Jogi (Löw), Klinsi (Klinsmann), Rudi (Völler), Berti (Vogts) - unterbrochen nur von Sir Erich (Ribbeck). Lauter niedliche Kosenamen.

Zu nett! Dieser Vorwurf an Flick schwappte auch in Katar plötzlich hoch und wurde aus dem Spielerzirkel sofort energisch dementiert. „Das Letzte, was man dem Trainer vorwerfen kann, ist, dass er nicht klar mit uns redet“, stellte Kai Havertz nach dem Fehlstart gegen Japan klar.

Ein sehr guter, feiner Trainer. Jürgen Klinsmann über Hansi Flick

„Ein sehr guter, feiner Trainer“, lautet das Urteil von Vor-Vorgänger Jürgen Klinsmann, dessen publikumswirksame Begeisterungsfähigkeit Flick zwar abgeht. Auch polyglott ist Flick ganz sicher nicht. Und doch gibt es nicht viele, die den nötigen Aufbruch zur Heim-EM 2024 authentisch und mit Fan-Nähe vermitteln können. Das ist sein Bonus.

Die Fans sind dennoch uneinig. Nahezu alle Ad-hoc-Umfragen nach dem Desaster von Al-Chaur gehen praktisch 50:50 aus. Die Buhmann-Rolle hatte Bierhoff mit einer Quote von 1:9.

Tuchel und Kuntz werden gehandelt

Auch mögliche Nachfolger für Flick wurden bereits gehandelt. Thomas Tuchel ist aktuell ohne Job. Und Stefan Kuntz, derzeit Nationaltrainer der Türkei, hatte in der Vergangenheit großen Erfolg mit der U21.

Die große Frage bleibt, wann und warum Flick seinen Münchner Titelinstinkt verlor. Bei den Bayern lief es 18 Monate wie am Schnürchen. Und die knapp anderthalb Jahre als Bundestrainer? Eine Bilanz im steilen Abwärtstrend.

Es gelangen gleich acht Siege - ein DFB-Rekord. Dann kam das Jahr 2022 - und Flick fehlte fortan jedes Fortune. Zuletzt traf er Personalentscheidungen, die nicht zu ihm passten, bis hin zur Rückversetzung von Joshua Kimmich nach rechts hinten beim letzten Wurf gegen Costa Rica, trotz selbst attestiertem Weltklasse-Label in der Zentrale. Das war schon arger Schlingerkurs.

In Katar verhedderte sich Flick in seinem eigenen Kokon. Die Wagenburg, diese kleine Fußball-Welt im Zulal Wellness Ressort, aus der wenig bis nichts nach außen dringen durfte. Die funktionierte aus seiner Sicht. Doch die Störfeuer der Fifa, der außersportliche Lärm, der in der Frage der „One Love“-Kapitänsbinde gipfelte, das verhagelte für ihn alles.

Offenbarungseid der Flick-Welt war die Pressekonferenz vor dem Spanien-Spiel, bei der der Bundestrainer allein auf dem Podium saß, weil kein Spieler auch nur für ein paar Stunden aus dem Takt gerissen werden durfte. Dass dieses Vorgehen nicht nur kleinkariert war, sondern auch gegen Regeln verstieß, an die sich alle anderen 31 Teams hielten? „Wir müssen das akzeptieren, wie so vieles hier“, sagte Flick. (dpa)

Zur Startseite