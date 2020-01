Der Himmel hing grau über Köpenick, als die Bundesligaspieler des 1. FC Union am Samstag ins Stadion An der Alten Försterei einliefen. Nasskalt war es, und obendrein hieß der Gegner auch noch FC Augsburg, eine Mannschaft von überschaubarem Interesse. Es gibt also weiß Gott angenehmere Fußballnachmittage. Für die Berliner spricht, dass sie solche Aufgaben trotzdem seriös angehen. 2:0 (0:0) gewannen sie nach 95 nicht immer ansehnlichen Minuten, womit sie nach Punkten mit dem Gegner gleichzogen.

Unions Trainer Urs Fischer hatte seine Elf im Vergleich zum Leipzig-Spiel leicht verändert. In der Dreier-Abwehrreihe lief Keven Schlotterbeck anstelle Michael Parensens auf. In der Offensive rückte Anthony Ujah neben Sebastian Andersson als zweiter Stürmer in die vorderste Reihe, Marius Bülter blieb nur die Ersatzbank.

Die Doppelspitze erhöhte die Angriffswucht der Berliner zunächst allerdings nicht. Zäh flossen die ersten 45 Minuten dahin, geprägt von vielen Fehlpässen. Dass Abstiegskampf vor allem aus Abnutzungskampf besteht, offenbarte das Duell in vielerlei Phasen. Über die Außenpositionen um Kapitän Christopher Trimmel, der nach überstandener Krankheit Julian Ryerson wieder auf die Bank verdrängte, und Christopher Lenz fanden die Berliner keine Lösungen, im Zentrum fehlte jedwede Kreativität. Der dafür zuvorderst zuständige Marcus Ingvartsen, aufgeboten hinter den beiden Stürmern, passte die Bälle vor allem dorthin, wo sich keiner seiner Mitspieler aufhielt.

Lenz testet Koubek mit dem schwächeren Fuß

Augsburgs Torwart Tomas Koubek musste sich nur einmal richtig strecken, als Lenz in der Anfangsphase mit seinem schwächeren rechten Fuß aus 20 Metern abzog. Die Gäste machten es kaum besser, zwei halbgare Chancen durch Freistoßspezialist Philipp Max, dessen Versuch deutlich übers Berliner Tor flog, und Ruben Vargas waren alles, was der zuletzt gegen Dortmund so hoch gelobte FCA verzeichnen konnte.

Nach etwas über einer halben Stunde wanderten die ersten Union-Fans zu den Imbissbuden ab, eine gute Entscheidung. Zwar klatschte Trainer Fischer immer wieder seinen Spielern zu, vor allem aber, um sie aufzumuntern. Außer den zahlreichen Rück- und Sicherheitspässen auf Torwart Rafal Gikiewicz sah der Coach kaum Bälle, die ein Unioner zielsicher zum nächsten spielte.

Nur einmal schrien die Fans auf, als nämlich Augsburgs Jeffrey Gouweleeuw dem sprintenden Lenz an der Seitenlinie wüst in die Parade fuhr. Bibiana Steinhaus, die zum Unmut Fischers viele Kleinigkeiten ahndete, zeigte dem Gäste-Verteidiger die Gelbe Karte. Es war der grellste Farbtupfer einer inhaltsleeren ersten Hälfte.

Gikiewicz reagiert spektakulär

Es konnte folglich nur besser werden im zweiten Durchgang, und das tat es prompt auch, insbesondere für Union. Trimmel trat einen Eckball nach innen, den Augsburgs André Hahn an den langen Pfosten verlängerte – wo er in Neven Subotic einen dankbaren Abnehmer fand. Der gelernte Abwehrmann hielt die Innenseite hin und schoss mühelos zur Führung ein. Nun schrien die Union-Fans vor Freude über ein Tor, das dem Spiel durchaus guttat. Und es kam noch schöner für die Heimelf, als Marcus Ingvartsen nach einer Stunde auf 2:0 erhöhte. Die Vorlage hatte Robert Andrich gegeben, Ingvartsen den Ball aus zehn Metern in die rechte Ecke platziert. Augsburgs Koubek war macht- und auch ein bisschen sprachlos, ob der Effizienz der Berliner.

Andrich selbst wäre kurz darauf fast das dritte Tor gelungen. Er verzog knapp, die engagierten Augsburger hofften weiter. Die Gäste drückten speziell in der Schlussphase nochmal gehörig aufs Berliner Tor, vergaben aber auch beste Torgelegenheiten. Und spätestens als der sonst unauffällige Florian Niederlechner am spektakulär reagierenden Gikiewicz scheiterte, durften sich die Union-Fans auf den ersten Sieg nach zuletzt drei Niederlagen in Serie einstellen.