Als der Ball ins Aus ging, da wich die Anspannung aus Sergej Grankins Gesicht. Als klar war, dass der Matchball und damit der Meistertitel an die Volleys ging, da stürmten alle Teamkollegen aufs Spielfeld, fielen sich in die Arme und jubelten.

Mit dem eindeutigen 3:0-Sieg gegen Friedrichshafen (25:21; 25:18; 25:21 ) hatten die Volleys wohl selbst nicht gerechnet. Umso größer waren der Jubel und die Erleichterung, als die Spieler sich am Ende des Abends in den Armen lagen.

Nachdem sie sich in den ersten beiden Finalspielen der „Best of Five“-Serie (einmal im Tiebreak und einmal mit 3:0) durchsetzen konnten, gelang ihnen nun der dritte Sieg gegen den Dauerrivalen. Nach einer Saison der Leistungsschwankungen bewiesen die Berliner am Donnerstag volle Konzentration und Kampfgeist. Damit konnten sie den Meistertitel erfolgreich verteidigen und dürfen zum elften Mal die deutsche Meisterschaft feiern.

Irgendwie schien an diesem Abend auf Berliner Seite so ziemlich alles zu klappen. Gleich den ersten hart umkämpften Satz konnten sie für sich entscheiden. Vor allem im Aufschlag steigerten sie sich im Vergleich zum ersten Auswärtsspiel. Und auch im Block verhinderten sie ein ums andere Mal, dass Diagonalangreifer Linus Weber sich durchsetzen konnte. Nachdem sich über einen längeren Zeitraum kein Team eindeutig absetzen konnte, sorgte Diagonalangreifer Benjamin Patch schließlich mit einer grandiosen Aufschlagserie und drei Assen für eine Vorentscheidung (23:17). Friedrichshafen verkürzte zwar den Rückstand noch einmal, aber dann machte Samuel Tuia den Satz mit einem Angriff in die Diagonale zu.

Noch besser lief es für die Volleys im zweiten Satz. Zuspieler und Kapitän Sergej Grankin konnte seine Angreifer gut einsetzen. Scheinbar mühelos kam Patch, der sein Team mit 17:12 in Führung brachte, gegen den Friedrichshafener Block durch. Und auch in der Annahme zeigten die Berliner starke Aktionen. Während sich auf ihrer Seite regelrecht Euphorie breitmachte und das Selbstbewusstsein stetig wuchs, nahm die Frustration auf gegnerischer Seite sichtlich zu. Cody Kessel, der sich vor allem durch seine starken Pipeangriffe hervortat, beendete den Satz mit 25:18.

Kampflos überließen die Gegner ihnen das Feld allerdings nicht. Im dritten Satz trat Friedrichshafen deutlich aggressiver auf und so gelang es den Berlinern lange nicht, sich abzusetzen. Während die Volleys im Aufschlag etwas nachließen, bauten die Gegner dort zunehmend Druck auf. Für einen Freudenmoment sorgte Patch, der nach einem langen Ballwechsel das 12:13 erzielte. Danach erkämpften sie sich jeden Punkt und bewiesen erneut Stärke im Sideout. Denys Kaliberda brachte sein Team mit 23:21 in Führung und ein gegnerischer Ball, der ins Aus ging, besiegelte den Gewinn.

Da reckte Trainer Cédric Énard die Faust in die Luft und auch die Spielerbank erhob sich und stürmte aufs Spielfeld. Nach einer anstrengenden und langen Saison war das der Moment, auf den sie alle gewartet hatten.