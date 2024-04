Nach Niederlage gegen Melsungen Die Füchse Berlin bleiben sich selbst ein Rätsel

Von einem Negativtrend wollten sie bei den Füchsen zuletzt nichts hören. Auch die Müdigkeit sei kein Thema, das Selbstvertrauen ungebrochen. „Das wird eher von außen so dargestellt“, erklärte Trainer Jaron Siewert bei einem Mediengespräch am Ende der vergangenen Woche und sprach sogar noch von einer möglichen Meisterschaft. Es seien nur Kleinigkeiten, durch die die jüngsten Rückschläge zu erklären sind.

Eine Partie später – die 28:30-Niederlage bei der MT Melsungen am Samstagabend – sehen die Dinge allerdings etwas anders aus. Da stehen nun fünf Spiele in Serie zu Buche, die die Berliner Handballer nicht gewinnen konnten – und diese Tendenz erinnert bedenklich an die vergangene Saison.

Auch da thronten Siewert und sein Team lange an der Spitze der Bundesliga, verloren aber die letzten vier Auswärtsspiele und wurden am Ende nur Dritter. In diesem Jahr hielt die Tabellenführung länger, jedoch zeigt die Formkurve jetzt erneut nach unten.

Nach dem vor zwei Wochen vergebenen DHB-Pokal scheint nun auch die Meisterschaft passé. Bei einem Vier-Punkte-Rückstand vor dem 30. Spieltag auf Spitzenreiter SC Magdeburg ist die Champions-League-Qualifikation das realistischere Ziel. Wenngleich auch dieses bei der aktuellen Entwicklung mit nur vier Punkten Vorsprung auf den Dritten SG Flensburg-Handewitt wackelt.

Umso größer ist daher die Hoffnung auf die European League, wo der Triumph in der Vorsaison immerhin noch zu einem goldenen Abschluss führte. Die Vorzeichen für eine Wiederholung könnten indes besser sein.

Nachdem in heimischer Halle im Viertelfinal-Hinspiel eine Fünf-Tore-Führung vergeben wurde und letztlich nur ein 33:33-Unentschieden zu Buche stand, müssen die Füchse am Dienstagabend (20.45 Uhr/ Dyn) gegen den HBC Nantes in deren mit 5000 Plätzen ausverkauften Palais des Sports de Beaulieu gewinnen, um weiterzukommen.

Nur 72 Stunden nach der letzten Partie und knapp 1000 Reisekilometer in den Knochen wird das sportlich, mental und nicht zuletzt körperlich eine Herausforderung. Ohne den verletzten Mittelmann Nils Lichtlein, mit einem angeschlagenen Paul Drux, einem Fabian Wiede, der nach seinem langen Ausfall noch nicht wieder hundertprozentig fit ist und dem dänischen Duo Mathias Gidsel und Lasse Andersson, denen mittlerweile der Verschleiß anzusehen ist, bleibt im Rückraum nicht viel leistungsstarkes Personal übrig.

„Wir haben noch nichts verloren. Es geht wieder bei null los“, hieß es dennoch aus den Reihen der Berliner. Egal, wer gefragt wurde, ob Kapitän Drux, Shooter Andersson oder Trainer Siewert – sie alle stimmten den gleichen Tonus an: An den Feinheiten soll gearbeitet und der Fokus länger hochgehalten werden, damit ein Einbruch in der Schlussphase wie zuletzt verhindert werden kann. „Ein kleines Polster hätte uns sicherlich gutgetan. Aber wir werden alles dafür tun, damit wir in das Final Four kommen“, sagte Drux.

Es bleibt jedoch die Frage, ob die Energiereserven dafür reichen. Die Zeit der Rückschläge sollte auf jeden Fall ein Ende nehmen, wenn die Füchse ihre letzte Titelchance wahren wollen.