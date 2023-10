Nach schwerem Kopftreffer Niederländischer Torhüter bewusstlos – Spiel abgebrochen

Wegen eines schweren Kopftreffers von Waalwijks Torhüter Etienne Vaessen ist am Samstagabend das Fußball-Spiel zwischen den niederländischen Fußball-Erstligisten RKC Waalwijk und Ajax Amsterdam in der 84. Minute abgebrochen worden. Der Ex-Leipziger Brian Brobbey (21) hatte beim Versuch, das vorentscheidende 4:2 für Ajax zu erzielen, den aus seinem Tor stürzenden Vaessen unabsichtlich am Kopf getroffen - der Keeper sackte zusammen und blieb regungslos liegen.

Der Schiedsrichter unterbrach sofort die Partie, heraneilende Sanitäter kümmerten sich hinter Sichtplanen um Vaessen, führten gemäß Sicherheitsprotokoll auch Reanimationsmaßnahmen durch, weil Vaessen nicht reagierte.

Kurz danach war der Schlussmann aber wieder bei Bewusstsein, wurde auf einer Trage vom Spielfeld getragen und wenig später ins Krankenhaus gebracht. „Er war wieder ansprechbar, konnte sich aber nicht erinnern, was passiert war. Ich möchte den Ärzten ein großes Kompliment machen. Sie haben ihn sofort wiederbelebt, weil er nicht reagierte. Das ist das medizinische Protokoll. Zum Glück“, sagte RKC-Direktor Frank van Mosselveld.

Dass Vaessen bewusstlos war, habe nichts mit dem Herz zu tun gehabt: „Es hatte mit dem Schlag zu tun, den er seitlich auf den Kopf bekam. Dadurch wurde er ohnmächtig.“

Beim Stand von 3:2 für Ajax wurde das Spiel nach Rücksprache mit beiden Teams nicht wieder angepfiffen. „Hier geht es um mehr als nur um Fußball. Wir beten, dass es dir gut geht, Etienne“, schrieb Ajax auf X, vormals Twitter. (dpa)