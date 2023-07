Nachfolger für Jessic Ngankam Hertha BSC verpflichtet Stürmer Prevljak

Auf den ersten Bildern aus Herthas Trainingslager schaut Smail Prevljak noch sehr ernst. Womöglich, weil Wildwasserfahrten nicht so sein Ding sind. Dafür bringt er umso mehr Ballgefühl mit und hat einen starken Abschluss, gute Voraussetzungen also für einen Stürmer.

Der 28-Jährige kommt vom KAS Eupen ablösefrei und soll Jessic Ngankam, der nach Frankfurt gewechselt ist, ersetzen. In Belgien konnte der Bosnier in 99 Spielen 42 Tore und elf Vorlagen aufweisen. In seinen drei Jahren bei Eupen hat er seiner Mannschaft stets zum knappen Klassenerhalt geführt.

Berlin wird aber nicht seine erste Station in Deutschland sein, da er in der Jugend nach Leipzig gewechselt ist und sein Profidebüt in der Zweiten Liga für RB Leipzig hatte, wo er sich aber nicht durchsetzen konnte. Bis zu seinem Engagement in Belgien, war er weiter im RB-Kosmos unterwegs.

Bei Hertha dürfte sich der bosnische Nationalspieler vermutlich gut mit seinem Landsmann Vedad Ibišević verstehen, der bei den Berlinern auch künftig zum Trainerteam zählt, wenn auch nicht mehr als Assistent in der Profimannschaft. Prevljak hat in 25 Spielen bei der Nationalmannschaft sechs Tore erzielt.

Insgesamt hat sich Hertha mit einem am Ball sehr guten Stürmer verstärkt, der im Zweifel auch Florian Niederlechner in einem Doppelsturm ergänzen könnte oder auf den Flügel ausweichen könnte. Hertha-Fans dürfen sich auf einen Spieler freuen, der fußballerisch Spaß macht und in Berlin möglichst viel Grund zum Lachen haben will.