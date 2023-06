Neuer Stürmer Union verpflichtet Mikkel Kaufmann aus Kopenhagen

Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin baut weiter an seinem Kader. Zur kommenden Saison wechselt der dänische Angreifer Mikkel Kaufmann zum Champions-League-Club, wie der Verein am Montag mitteilte. Der 22-Jährige kommt vom dänischen Rekordmeister FC Kopenhagen. Über die Vertragslänge machten die Berliner keine Angaben.

„Mit Mikkel bekommen wir einen flexibel einsetzbaren Stürmer, der sowohl im Sturmzentrum als auch neben einer Keilspitze agieren kann“, sagte Unions Geschäftsführer Oliver Ruhnert. „Seine Entwicklung in den letzten Monaten zeigt steil nach oben, seine Torgefährlichkeit wird er auch bei uns zeigen. Darum sind wir sehr zufrieden, dass er sich neben vielen anderen Optionen für uns entschieden hat.“

Der frühere dänische Jugend-Nationalspieler war in der vergangenen Saison an den Karlsruher SC ausgeliehen und kam dort auf zehn Tore und sechs Vorlagen. In der Saison 2021/22 spielte der 1,90 Meter große Skandinavier für den Hamburger SV. (Tsp)