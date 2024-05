Neuer Trainer für Babelsberg 03 André Meyer folgt Markus Zschiesche

André Meyer wird neuer Cheftrainer des SV Babelsberg 03, mit dem 40-Jährigen hat der Regionalligist auf einen Zwei-Jahres-Vertrag geeinigt. Meyer war sportlicher Nachwuchsleiter und Nachwuchstrainer beim 1. FC Union, Nachwuchsleiter beim FC Augsburg sowie als Nachwuchstrainer beim 1. FC Köln und bei Hertha BSC beschäftigt.

Am Montag hatten die Babelsberger die Trennung von Markus Zschiesche zum Saisonende bekannt gegeben.

In einer Mitteilung des Potsdamer Klubs heißt es zum neuen Trainer: „Wir konnten mit André das ideale Profil und somit unsere Wunschlösung für die vom Verein festgelegte Ausrichtung gewinnen. Er bringt viel mit, was wir uns für die künftige Cheftrainer-Rolle beim SVB vorstellen. Als Strausberger hat er Brandenburger Wurzeln und einen engen Bezug zum Fußball in der Region, als ehemaliger Chefcoach beim FSV Union Fürstenwalde und Berliner AK kennt er die Regionalliga Nordost. Beim Halleschen FC hat er wertvolle Erfahrungen in der 3. Liga gemacht, die er einbringen wird, um die sportlichen, aber auch strukturellen Entwicklungen beim SVB zu bewerten und im Rahmen seines Aufgabenbereiches mitzuentwickeln.“ (Tsp)