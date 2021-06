Johannes Thiemann bleibt dem deutschen Basketball-Meister Alba Berlin erhalten. Der 27-Jährige unterschrieb einen Vertrag für weitere drei Jahre, wie der Verein am Montag mitteilte. „Seit er 2018 zu uns kam, ist er für den Kern der Mannschaft immer wichtiger geworden. Er ist in diese Rolle reingewachsen und hat unser Team sehr bereichert“, sagte Alba-Sportdirektor Himar Ojeda.

Der gebürtige Trierer wechselte erst als 15-Jähriger vom Fußball zum Basketball in das Nachwuchsprogramm bei Brose Bamberg. Von 2016 bis 2018 spielte er für Ludwigsburg, ehe er vor drei Jahren nach Berlin wechselte.

Thiemann hat in der vergangenen Bundesligasaison in 36 Spielen durchschnittlich 7,5 Punkte erzielte und 4,1 Rebounds geholt. In der Euroleague kommt der Nationalspieler, der ab dem 29. Juni mit der Auswahl ein Ticket für Olympia erkämpfen möchte, auf 7,7 Zähler und 3,8 Rebounds. Mit seinen 2,06 Meter kommt Thiemann hauptsächlich als Center zum Einsatz, kann aber auch als Power Forward spielen. „Es ist einfach unglaublich, was für eine Kultur bei Alba herrscht, und ich freue mich auf die nächsten drei Jahre. Hoffentlich dann wieder mit voller Hallenauslastung und vor all unseren Fans.“

Die Vertragsverlängerung Thiemanns ist die zweite Personalentscheidung nach dem Gewinn der Meisterschaft vor gut einer Woche. Am Freitag hatte Alba mitgeteilt, dass Kapitän Niels Giffey den Verein in Richtung Zalgiris Kaunas verlassen wird. In den kommenden Tagen Wochen stehen noch weitere Entscheidungen an. Einige Verträge sind zum Ende der Saison ausgelaufen, etwa bei Peyton Siva, Maodo Lo und Jayson Granger. Das gilt ebenso für Trainer Aito Garcia Reneses, beim 74 Jahre alten Spanier ist allerdings nicht mit einer schnellen Klärung zu rechnen. Reneses hat sich schon in den vergangenen Jahren viel Zeit gelassen, um seinen Vertrag jeweils um ein Jahr zu verlängern. (dpa/Tsp)