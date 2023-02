NFL-Legende Tom Brady Patriot für einen Tag

Es ist ein verlockendes Angebot, das die New England Patriots ihrer wohl größten Klublegende gemacht haben: Tom Brady, NFL-Überspieler und seit ein paar Tagen mal wieder in Football-Rente, soll in Foxborough noch einmal einen Vertrag für einen Tag unterschreiben, um als Patriot abtreten zu können. 20 Jahre hatte Brady für New England gespielt, sechs Meisterschaften gewonnen und mit dem Team eine Erfolgsära sondergleichen geprägt.

Dass er zuletzt drei Jahre in Tampa Bay gespielt hat, ist für den Patriots-Eigentümer Robert Kraft nebensächlich. „Für uns war er immer ein Patriot und wird es immer sein“, sagte er und weiß mit dieser Haltung auch die Mehrzahl der Fans hinter sich.

Brady wäre auch nicht der erste NFL-Star, der noch einmal einen Eintagesvertrag bei seinem langjährigen Team unterschreibt. Wide Receiver Jerry Rice tat es einst, auch Running Back Emmitt Smith konnte diesem letzten Deal in seiner Karriere nicht widerstehen.

Und nun Brady? Auf dem Feld wirkte er in seinen mehr als zwei Jahrzehnten oft als kühler Strategie, der die gegnerische Verteidigung beinahe wie eine Maschine sezierte, um schließlich den freien Mitspieler zu finden. Zum cool abwägenden Geschäftsmann passt auch sein neuester Vertrag, der ihm als Experte beim US-Sender FOX 375 Millionen Dollar für zehn Jahre bescheren soll.

Dass er dennoch emotional sein kann, zeigte seine Videobotschaft zum diesmal wohl endgültigen Abschied als NFL-Profi. Und so wäre es dann wenig überraschend und letztlich passend, wenn er ein letztes Mal das Patriots-Trikot mit der Nummer 12 anlegen würde – und sei es nur für einen Tag. Es wäre genau der Abschied, den sich wohl alle in und um Boston immer gewünscht hätten und den sie nun womöglich doch noch bekommen.

