Nike wird neuer Ausrüster der Nationalmannschaft Die Entscheidung gegen Adidas hat nichts mit verleugneter deutscher Identität zu tun

Das Foto zeigt Karl Lauterbach, wie man ihn vermutlich noch nicht gesehen hat. Er trägt Turnschuhe, eine Turnhose und einen Trainingsanzug. Letzteres von Adidas. Er schwingt sein Bein nach hinten, vor ihm liegt der Ball. Gleich zieht der Gesundheitsminister ab. Auf dem Kurzmitteilungsdienst „X“tat es der SPD-Politiker gestern mit dem Foto, unter dem geschrieben stand: Adidas soll nicht mehr Nationaltrikot im Fußball sein? Stattdessen ein US-Unternehmen? Halte ich für eine Fehlentscheidung, wo Kommerz eine Tradition und ein Stück Heimat vernichtet…

Auch sein Kabinettskollege Robert Habeck von den Grünen reagierte empört. „Ich kann mir das deutsche Trikot ohne die drei Streifen kaum vorstellen. Adidas und Schwarz-Rot-Gold gehörten für mich immer zusammen. Ein Stück deutscher Identität. Da hätte ich mir ein Stück mehr Standortpatriotismus gewünscht“, sagte der Bundeswirtschaftsminister.

„Stück Heimat vernichtet“, „deutsche Identität, Standortpatriotismus“ – das klang so, als käme es vom rechten Spektrum der deutschen Politik. Doch der Fußball rüttelt offenbar an parteipolitischen Gesinnungen.

Das deutsche Unternehmen aus Herzogenaurach wird ab 2027 erst einmal nicht mehr die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ausrüsten. Für Fußball-Folkloristen, zu denen sich offenbar auch Lauterbach und Habeck zählen, ist dies ein schwerer Schlag. Für viele andere auch. Gier schlägt Tradition. So kann man es sehen, so sollte man es aber nicht sehen.

Adidas versprüht schon lange keinen fränkischen Charme mehr

Sicher, mit Adidas ist die deutsche Fußballgeschichte verknüpft. Es gibt diesen Erweckungsmoment des deutschen Fußballs: das Wunder von Bern im Jahr 1954. Es soll auch wegen der Stollenschuhe von Adidas zustande gekommen sein.

Nur: Dieses Wunder ist 70 Jahre her, die Firma aus Herzogenaurach hat keinen fränkischen Charme mehr. Sie ist ein Weltkonzern, sie lässt Schuhe und Bekleidung fast nur noch in Asien produzieren. Überhaupt Asien: Dort sieht das Unternehmen seine Chance, in China will Adidas ganze Produktlinien lokal designen lassen. Chinesische Kultur soll sichtbar werden auf den Shirts und Schuhen der Firma, die vor allem eine internationale ist.

Martin Einsiedler trägt selbst gerne Adidas, aber patriotisch hat er sich deswegen nie gefühlt.

Das ist auch Nike, das den Bieterwettkampf – wenn es überhaupt ein Wettkampf war – um das deutsche Nationaltrikot gewonnen hat. Der Unterschied: Im Gegensatz zu Adidas hat Nike große Lust darauf. Die US-Amerikaner zahlen dem Deutschen Fußball-Bund (DFB), so wird berichtet, 100 Millionen Euro pro Jahr und damit wohl etwa doppelt so viel wie Adidas gezahlt hätte.

Im Übrigen: Schon vor knapp 20 Jahren wollte Nike die deutsche Nationalmannschaft ausrüsten, bot sehr viel mehr als Adidas und wurde damals noch von einer eng mit Adidas verbandelten DFB-Verbandsspitze nicht berücksichtigt.

Von daher: Es macht großen Sinn, dass der DFB sich dieses Mal in der globalen Welt der Sportausrüster für jenen Anbieter entschieden hat, der dem finanziell angeschlagenen Verband weiterhilft. Zumal Adidas schon lange kein Stück Heimat mehr ist und die Entscheidung pro Nike und gegen Adidas rein gar nichts mit verleugneter deutscher Identität zu tun. Sondern viel mit gesundem Menschenverstand und verantwortlichem Handeln der Verbandsspitze.