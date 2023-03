Nur 0:0 in Köln Turbine Potsdam klammert sich an nächsten Strohhalm

Turbine Potsdam gibt sich in der Fußball-Bundesliga der Frauen noch nicht geschlagen. „Es gibt immer noch genug Spiele, die wir gewinnen können. Lasst uns die Hoffnung schüren. Nach der Klatsche in Wolfsburg haben die Mädels sich reingekniet“, sagte Potsdams Teamchef Dirk Heinrich nach dem 0:0 des abgeschlagenen Tabellenletzten gegen den Vorletzten 1. FC Köln in einem Nachholspiel am Dienstagabend bei „MagentaSport“. Turbine hat damit den zweiten Punkt nach nunmehr 15 Spielen auf dem Konto, Köln hat zehn Zähler mehr.

In dem über weite Strecken ausgeglichenen Spiel waren aber auch gegen den nächsten Abstiegskandidaten Potsdamer Chancen sehr selten. „Der klare Zug zum Tor fehlt, immer kommt ein Querpass oder wir ziehen zu früh ab“, monierte Heinrichs. Zudem hatten die Gastgeberinnen Glück, dass die in der zweiten Hälfte immer besser spielenden Kölnerinnen nicht eine ihrer großen Möglichkeiten versenkten und somit ebenso auf einem Abstiegsplatz verblieben wie auch die Potsdamerinnen.

Am kommenden Sonntag bietet sich für den sechsmaligen Meister und dreimaligen Pokalsieger im Heimspiel gegen den SV Meppen (16 Uhr/MagentaSport) der nächste letzte Strohhalm. Aber auch ein möglicher Erfolg über die Emsländerinnen wäre nur ein Tropfen auf dem heißen Stein angesichts des Mammutprogramms der folgenden restlichen sechs Spiele.

Neben den Heimspielen gegen die ebenfalls noch nicht geretteten Teams SGS Essen und Bayer Leverkusen stehen noch die Duelle gegen die Topteams SC Freiburg, TSG Hoffenheim, Eintracht Frankfurt und Bayern München an. Trotz der Durchhalteparolen weiß Heinrichs die Lage auf der Abschiedstour richtig einzuschätzen: „Letztlich ist es eine Zielsetzung der Spielerinnen, den Zuschauern einen Sieg zu schenken.“ (dpa)

Zur Startseite