Obstacle City Run im Olympiapark Wie Laufen durch Matsch den Teamgeist stärkt

In den Matsch werfen sich die wenigsten erwachsenen Menschen gern freiwillig. Auch durch ein Wasserbecken zu rennen, ist eher unüblich. Beim Obstacle City Run, der am Samstag am Olympiapark in Berlin stattfindet, steht aber genau das auf der Tagesordnung. Zum zweiten Mal wird dieser Hindernislauf in Berlin ausgerichtet. In diesem Jahr nehmen über 2500 Menschen teil, die in Gruppen drei verschiedene Strecken absolvieren können: Entweder drei Kilometer mit zehn Hindernissen oder sechs Kilometer mit 21 Hindernissen oder zwölf Kilometer mit 31 Hindernissen.