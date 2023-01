Ocean Race in der Krise Das schwierige Rennen um die Welt

Wenn sich am 15. Januar in Alicante ein Dutzend Hochsee-Yachten in zwei Gruppen an der Startlinie aufreihen und jeweils auf das erlösende Signal warten, wird es wie der Beginn eines Segelrennens aussehen. Eines Rennens, das zu den traditionsreichsten seiner Art zählt, seit 1973 schon 13 mal stattgefunden hat und erst als Whitbread Round the World Race, dann als Volvo Ocean Race zur Legende wurde. Und der Countdown wird auch diesmal heruntergezählt, letzte Versuche im schäumenden Wasser unternommen, sich vor dem Start optimal zu positionieren, und dann mit dem Schuss geht es los. Aber für die Hälfte der Teilnehmer ist das Ocean Race, wie es jetzt heißt, in diesem Moment schon wieder vorbei.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden