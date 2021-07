Mögen die Spiele beginnen! Vom 23. Juli bis zum 8. August 2021 wird in Japan wieder um Medaillen gekämpft. Die Olympischen Spiele 2020 finden in der japanischen Hauptstadt Tokio statt. Genau wie die Fußball-Europameisterschaft musste das Großevent Olympia wegen der Corona-Pandemie auf das Jahr 2021 verschoben werden.

Das Spektakel beginnt offiziell mit der Eröffnungsfeier am 23. Juli. Doch schon ab dem 21. Juli starten die ersten Sportarten. Hier finden Sie eine Übersicht über die Highlights der Sommerspiele.

Das sind die Höhenpunkte der Olympischen Spiele 2020 in Tokio:

Die Eröffnungsfeier: Am Freitag, den 23. Juli 2021 werden die Spiele im Olympiastadion in Tokio eröffnet. Um 20 Uhr Ortszeit (13 Uhr MEZ) beginnt die große Feier.

Am Freitag, den 23. Juli 2021 werden die Spiele im Olympiastadion in Tokio eröffnet. Um 20 Uhr Ortszeit (13 Uhr MEZ) beginnt die große Feier. Highlight vor dem Start: Vor der offiziellen Eröffnungsfeier trifft die deutsche Nationalmannschaft auf den Olympiasieger 2016 aus Brasilien. Am Donnerstag den 22. Juli um 13.30 Uhr (MEZ) rollt der Ball in Yokohama.

100-Meter-Rennen der Frauen und der Männer: Wer ist die schnellste Frau und wer der schnellste Mann auf der Welt? Am 31. Juli geht es für die Frauen auf 100 Meter an den Start. Am 1. August sprinten dann die Männer um die Wette.

Schwimmen: Die Wettbewerbe beginnen am 24. Juli, Deutschlands Gold-Hoffnung Florian Wellbrock ist sowohl im Becken als auch im Freiwasser am Start.

Basketball: Es gibt wieder ein US-Dream-Team, angeführt wird es von Superstar Kevin Durant.

Abschlussfeier: Am 8. August enden die Spiele. Um 20 Uhr Ortszeit (13 Uhr MEZ) wird im Olympiastadion in Tokio die olympische Flamme erlöschen und die Flagge an die Gastgeber der Winterspiele 2022 in Peking weitergegeben.

Für 1,3 Milliarden Euro sind die TV-Rechte für die Olympischen Spiele 2021 in Tokio über die Ladentheke gegangen. Gesichert hat sich diese das Unternehmen Discovery – inklusive der Rechte für die Winterspiele in Beijing 2022 und für die Spiele 2024 in Paris. Zum Unternehmen gehört unter anderem der Sender Eurosport. ARD und ZDF haben Sublizenzen für die Übertragung erworben. Das hat zur Folge, dass einige Wettbewerbe nur auf Eurosport zu sehen sein werden. Das kann sowohl live im Free-TV als auch kostenpflichtig auf Eurosport 2 oder im Live-Stream (auch beim Sport-Streamingdienst DAZN) sein.

TV-Sendezeiten ARD und ZDF:

Do, 22.07.2021: 9.05 bis 17 Uhr ARD

9.05 bis 17 Uhr Fr, 23.07.2021: 12.10 bis 17 Uhr ZDF

12.10 bis 17 Uhr Sa, 24.07.2021: 00.45 bis 17 Uhr ZDF

00.45 bis 17 Uhr So, 25.07.2021: 01.05 bis 17 Uhr ARD

01.05 bis 17 Uhr Mo, 26.07.2021: 23.15 (So) bis 17 Uhr ZDF

23.15 (So) bis 17 Uhr Di, 27.07.2021: 00.10 bis 17 Uhr ARD

00.10 bis 17 Uhr Mi, 28.07.2021: 01.30 bis 17 Uhr ZDF

01.30 bis 17 Uhr Do, 29.07.2021: 00.50 bis 17 Uhr ARD

00.50 bis 17 Uhr Fr, 30.07.2021: 01.10 bis 17 Uhr ZDF

01.10 bis 17 Uhr Sa, 31.07.2021: 23.55 (Fr) bis 17 Uhr ARD

23.55 (Fr) bis 17 Uhr So, 01.08.2021: 01.15 bis 17 Uhr ZDF

01.15 bis 17 Uhr Mo, 02.08.2021: 02.10 bis 17 Uhr ARD

02.10 bis 17 Uhr Di, 03.08.2021: 01.35 17 Uhr ZDF

01.35 17 Uhr Mi, 04.08.2021: 00.55 bis 17 Uhr ARD

00.55 bis 17 Uhr Do, 05.08.2021: 00.45 bis 17.00 Uhr ZDF

00.45 bis 17.00 Uhr Fr, 06.08.2021: 01.05 bis 17 Uhr ARD

01.05 bis 17 Uhr Sa, 07.08.2021: 23.45 (Fr) bis 17 Uhr ZDF

23.45 (Fr) bis 17 Uhr So, 08.08.2021: 23.55 (Sa) bis 17 Uhr ARD

Wie ist Ablaufplan der Olympischen Spiele 2020?

Die Olympischen Spiele 2020 beginnen schon am Mittwoch den 21. Juli, zwei Tage vor der Eröffnungsfeier. Der Olympia-Kalender ist bis zum 8. August prall gefüllt.

Mittwoch, 21. Juli 2021

Softball (Frauen)

(Frauen) Fußball (Frauen)

Donnerstag, 22. Juli 2021

Softball (Frauen)

(Frauen) Fußball (Männer)

Freitag, 23. Juli 2021

Bogenschießen

Reiten

Rudern

Schießen

Samstag, 24. Juli 2021

Gerätturnen

Badminton Gruppenphase Singles und Doubles

Gruppenphase Singles und Doubles Basketball (3x3) Gruppenphase

Gruppenphase Beachvolleyball Vorrunde

Vorrunde Boxen

Rad Straßenrennen (Männer)

Straßenrennen (Männer) Reiten

Fechten Sabre (Männer) und Epee (Frauen)

Sabre (Männer) und Epee (Frauen) Handball Vorrundenstart (Männer)

Vorrundenstart (Männer) Hockey Gruppenphase

Gruppenphase Gewichtheben

Judo -48kg (Frauen), -60kg (Männer)

-48kg (Frauen), -60kg (Männer) Schießen 10m Start Luftgewehr (Frauen), 10m Luftpistole (Männer)

10m Start Luftgewehr (Frauen), 10m Luftpistole (Männer) Schwimmen (Männer)

(Männer) Tischtennis Vorrunde

Vorrunde Taekwondo -49kg (Frauen), -58kg (Männer)

-49kg (Frauen), -58kg (Männer) Tennis Singles und Doubles erste Runde

Singles und Doubles erste Runde Volleyball Vorrunde (Männer)

Vorrunde (Männer) Wasserpolo Vorrunde (Frauen)

Vorrunde (Frauen) Gewichtheben 49kg (Frauen)

Sonntag, 25. Juli 2021

Bogenschießen (Frauen)

(Frauen) Gerätturnen Qualifikation (Männer)

Qualifikation (Männer) Basketball Vorrunde (Männer)

Vorrunde (Männer) Kanu Slalom

Slalom Rad Straßenrennen (Frauen)

Straßenrennen (Frauen) Turmspringen Synchron 3m Final (Frauen)

Synchron 3m Final (Frauen) Fechten Foil (Frauen) und Epee (Männer)

Foil (Frauen) und Epee (Männer) Handball Vorrunde (Frauen)

Vorrunde (Frauen) Judo -52kg (Frauen), -66kg (Männer)

-52kg (Frauen), -66kg (Männer) Segeln

Schießen 10m Start Luftgewehr (Frauen), 10m Luftpistole (Männer)

10m Start Luftgewehr (Frauen), 10m Luftpistole (Männer) Skateboard Street (Männer)

Street (Männer) Surfen

Schwimmen Finale in 400m und Taekwondo -57kg (Frauen), -68kg (Männer)

Finale in 400m und Taekwondo -57kg (Frauen), -68kg (Männer) Volleyball Vorrunde (Frauen)

Vorrunde (Frauen) Wasserpolo Vorrunde (Männer)

Vorrunde (Männer) Gewichtheben 61kg (Männer), 67kg (Männer)

Montag, 26. Juli 2021

Bogenschießen Team Finale (Männer)

Team Finale (Männer) Gerätturnen Team Finale (Männer)

Team Finale (Männer) Basketball Vorrunde (Frauen)

Vorrunde (Frauen) Kanu Slalom C1 Final (Männer)

Slalom C1 Final (Männer) Rad , Mountain-Bike Cross-Country (Männer)

, Mountain-Bike Cross-Country (Männer) Turmspringen Synchron 10m Final (Männer)

Synchron 10m Final (Männer) Fechten Sabre (Frauen) und Foil (Männer)

Sabre (Frauen) und Foil (Männer) Judo -57kg (Frauen), -73kg (Männer)

-57kg (Frauen), -73kg (Männer) Rugby Gruppenphase (Männer)

Gruppenphase (Männer) Schießen Skeet Qualifikation und Finale

Skeet Qualifikation und Finale Skateboard Street (Frauen)

Street (Frauen) Schwimmen Finale in 100m Butterfly (Frauen), 100m Brust (Männer), 400m Freistil (Frauen), 4x100m Freistil (Männer)

Finale in 100m Butterfly (Frauen), 100m Brust (Männer), 400m Freistil (Frauen), 4x100m Freistil (Männer) Tischtennis Doubles Final (Gemischt)

Doubles Final (Gemischt) Taekwondo -67kg (Frauen), -80kg (Männer)

-67kg (Frauen), -80kg (Männer) Triathlon Männer

Männer Gewichtheben 55kg (Frauen)

Dienstag, 27. Juli 2021

Gerätturnen Team Finale (Frauen)

Team Finale (Frauen) Kanu Slalom K1 Finale (Frauen)

Slalom K1 Finale (Frauen) Rad , Mountain-Bike Cross-Country (Frauen)

, Mountain-Bike Cross-Country (Frauen) Turmspringen Synchron 10m Final (Frauen)

Synchron 10m Final (Frauen) Reiten Team Finale

Team Finale Fechten Epee Team (Frauen)

Epee Team (Frauen) Judo -63kg (Frauen), -81kg (Männer)

-63kg (Frauen), -81kg (Männer) Rudern Finale im 4er

Finale im 4er Schießen Luftpistole (Gemischt)

Luftpistole (Gemischt) Softball Finale (Frauen)

Finale (Frauen) Schwimmen Finale in 200m Freistil (Männer), 100m Rücken (Männer und Frauen), 100m Brust (Frauen)

Finale in 200m Freistil (Männer), 100m Rücken (Männer und Frauen), 100m Brust (Frauen) Taekwondo +67kg (Frauen), +80kg (Männer)

+67kg (Frauen), +80kg (Männer) Triathlon Frauen Rennen

Mittwoch, 28. Juli 2021

Gerätturnen Finale (Männer)

Finale (Männer) Baseball Vorrunde (Männer)

Vorrunde (Männer) Basketball (3x3)

(3x3) Turmspringen Synchron 3m Finale (Männer)

Synchron 3m Finale (Männer) Reiten Einzel Finale

Einzel Finale Fechten Sabre Team (Männer)

Sabre Team (Männer) Judo -70kg (Frauen), -90kg (Männer)

-70kg (Frauen), -90kg (Männer) Rudern Finale

Finale Rugby (Männer)

(Männer) Surfen

Schwimmen Finale in 200m Freistil (Frauen), 200m Schmetterling (Männer), 200m Einzel Medley (Frauen), 1500m Freistil (Frauen), 4x200m Freistil (Männer)

Finale in 200m Freistil (Frauen), 200m Schmetterling (Männer), 200m Einzel Medley (Frauen), 1500m Freistil (Frauen), 4x200m Freistil (Männer) Gewichtheben 73kg (Männer)

Donnerstag, 29. Juli 2021

Gerätturnen Finale (Frauen)

Finale (Frauen) Kanu Slalom C1 (Frauen)

Slalom C1 (Frauen) Rad , BMX Rennen Wettbewerb beginnt

, BMX Rennen Wettbewerb beginnt Fechten Foil Team (Frauen)

Foil Team (Frauen) Golf (Männer)

(Männer) Judo -78kg (Frauen), -100kg (Männer)

-78kg (Frauen), -100kg (Männer) Rudern Finals

Finals Rugby Gruppenphase (Frauen)

Gruppenphase (Frauen) Schießen Trap

Trap Schwimmen Finale in 800m Freistil (Männer), 200m Brust (Männer), 200m Schmetterling (Frauen), 100m Freistil (Männer), 4x200m Freistil (Frauen)

Finale in 800m Freistil (Männer), 200m Brust (Männer), 200m Schmetterling (Frauen), 100m Freistil (Männer), 4x200m Freistil (Frauen) Tischtennis Singles (Frauen)

Freitag, 30. Juli 2021

Bogenschießen Einzel (Frauen)

Einzel (Frauen) Leichtathletik 10.000m Final (Männer)

10.000m Final (Männer) Badminton Gemischt Doubles

Gemischt Doubles Kanu Slalom K1 (Männer)

Slalom K1 (Männer) Rad , BMX Rennen Finale

, BMX Rennen Finale Reiten

Fechten Epee Team (Männer)

Epee Team (Männer) Judo +78kg (Frauen), +100kg (Männer)

+78kg (Frauen), +100kg (Männer) Rudern Finale

Finale Schießen 25m Pistole (Frauen)

25m Pistole (Frauen) Schwimmen 200m Brust (Frauen), 200m Rücken (Männer), 100m Freistil (Frauen), 200m Einzel Medley (Männer)

200m Brust (Frauen), 200m Rücken (Männer), 100m Freistil (Frauen), 200m Einzel Medley (Männer) Tischtennis Singles (Männer)

Singles (Männer) Tennis Doubles Final (Männer)

Doubles Final (Männer) Trampolin Einzel (Frauen)

Samstag, 31. Juli 2021

Bogenschießen Einzel (Männer)

Einzel (Männer) Leichtathletik Finale in Diskus (Männer), 4x400m (Gemischt), 100m (Frauen)

Finale in Diskus (Männer), 4x400m (Gemischt), 100m (Frauen) Badminton Doubles (Männer)

Doubles (Männer) Rad , BMX Freistil, BMX Rennen Finale

, BMX Freistil, BMX Rennen Finale Fechten Sabre Team (Frauen)

Sabre Team (Frauen) Judo Team (Gemischt)

Team (Gemischt) Rugby (Frauen)

(Frauen) Segeln RSX Medaille Rennen

RSX Medaille Rennen Schießen Trap (Gemischt), 50m Gewehr Dreierposition (Frauen)

Trap (Gemischt), 50m Gewehr Dreierposition (Frauen) Schwimmen Finale in 100m Schmetterling (Männer), 200m Rücken (Frauen), 800m Freistil (Frauen), 4x100m Medley (Gemischt)

Finale in 100m Schmetterling (Männer), 200m Rücken (Frauen), 800m Freistil (Frauen), 4x100m Medley (Gemischt) Tennis Singles Final (Frauen)

Singles Final (Frauen) Trampolin Einzel (Männer)

Einzel (Männer) Triathlon (Gemischt)

(Gemischt) Gewichtheben 81kg (Männer), 96kg (Männer)

Sonntag, 1. August 2021

Gerätturnen Finale in Bodenturnen (Männer), Sprung (Frauen), Pauschenpferd (Männer), Stufenbarren (Frauen)

Finale in Bodenturnen (Männer), Sprung (Frauen), Pauschenpferd (Männer), Stufenbarren (Frauen) Leichtathletik Finale in Kugelstoßen (Frauen), Hochsprung (Männer), Dreisprung (Frauen), 100m (Männer)

Finale in Kugelstoßen (Frauen), Hochsprung (Männer), Dreisprung (Frauen), 100m (Männer) Badminton Singles (Frauen)

Singles (Frauen) Rad , BMX Freestyle Park Finale, BMX Rennen Finale

, BMX Freestyle Park Finale, BMX Rennen Finale Turmspringen 3m (Frauen)

3m (Frauen) Fechten Foil Team (Männer)

Foil Team (Männer) Golf Finale Tag (Männer)

Finale Tag (Männer) Segeln Laser Medaille Rennen

Laser Medaille Rennen Schwimmen Finale in 50m Freistil (Männer und Frauen), 1500m Freistil (Männer), 4x100m Medley (Männer und Frauen)

Finale in 50m Freistil (Männer und Frauen), 1500m Freistil (Männer), 4x100m Medley (Männer und Frauen) Tennis Singles Final (Männer), Doubles Final (Frauen), Doubles Final (Gemischt)

Singles Final (Männer), Doubles Final (Frauen), Doubles Final (Gemischt) Gewichtheben 76kg (Frauen)

76kg (Frauen) Wrestling

Montag, 2. August 2021

Gerätturnen Finale in Ringe (Männer), Bodenturnen (Frauen), Sprung (Männer)

Finale in Ringe (Männer), Bodenturnen (Frauen), Sprung (Männer) Synchronschwimmen (Frauen)

(Frauen) Leichtathletik Finale in Weitsprung (Männer), 100m Hürden (Frauen), Diskus (Frauen), 3000m Hürdenlauf (Männer), 5000m (Frauen)

Finale in Weitsprung (Männer), 100m Hürden (Frauen), Diskus (Frauen), 3000m Hürdenlauf (Männer), 5000m (Frauen) Badminton Doubles (Frauen), Singles (Männer)

Doubles (Frauen), Singles (Männer) Kanu Sprung

Sprung Rad , Track, Team Sprung Finale (Frauen)

, Track, Team Sprung Finale (Frauen) Reiten Team Final, Einzel Final

Team Final, Einzel Final Segeln 49er FX Medaille Rennen (Frauen), 49er Medaille Rennen (Männer)

49er FX Medaille Rennen (Frauen), 49er Medaille Rennen (Männer) Schießen 25m Schnellschuss Pistole (Männer), 50m Gewehr Dreierposition (Männer)

25m Schnellschuss Pistole (Männer), 50m Gewehr Dreierposition (Männer) Gewichtheben 87kg (Frauen), +87kg (Frauen)

87kg (Frauen), +87kg (Frauen) Wrestling Finale in Greco-Roman 60kg (Männer), Greco-Roman 130kg (Männer), Freistil 76kg (Frauen)

Dienstag, 3. August 2021

Gerätturnen Finale in Barren (Männer), Schwebebalken (Frauen), Reck (Männer)

Finale in Barren (Männer), Schwebebalken (Frauen), Reck (Männer) Leichtathletik Finale in Weitsprung (Frauen), 400m Hürden (Männer), Stabhochsprung (Männer), Hammerwurf (Frauen), 800m (Frauen), 200m (Frauen)

Finale in Weitsprung (Frauen), 400m Hürden (Männer), Stabhochsprung (Männer), Hammerwurf (Frauen), 800m (Frauen), 200m (Frauen) Boxen Leichtgewicht Final (Männer)

Leichtgewicht Final (Männer) Kanu Sprung Finale in Kayak Single 200m (Frauen), Kanu Double 1000m (Männer), Kayak Single 1000m (Männer), Kayak Double 500m (Frauen)

Sprung Finale in Kayak Single 200m (Frauen), Kanu Double 1000m (Männer), Kayak Single 1000m (Männer), Kayak Double 500m (Frauen) Rad , Track Finale in Mannschaftsverfolgung (Frauen) und Team Sprung (Männer)

, Track Finale in Mannschaftsverfolgung (Frauen) und Team Sprung (Männer) Turmspringen 3m (Männer)

3m (Männer) Segeln Medaille Rennen in Finn (Männer), Foiling Nacra 17 (Gemischt)

Medaille Rennen in Finn (Männer), Foiling Nacra 17 (Gemischt) Klettern (Männer)

(Männer) Gewichtheben 109kg (Männer)

109kg (Männer) Wrestling Finale in Greco-Roman 77kg (Männer), Greco-Roman 97kg (Männer), Freistil 68kg (Frauen)

Mittwoch, 4. August 2021

Synchronschwimmen Duet Final (Frauen)

Duet Final (Frauen) Leichtathletik Finale in 400m Hürden (Frauen), 3000m Hürdenlauf (Frauen), Hammerwurf (Männer), 800m (Männer), 200m (Männer)

Finale in 400m Hürden (Frauen), 3000m Hürdenlauf (Frauen), Hammerwurf (Männer), 800m (Männer), 200m (Männer) Boxen Finale (Männer)

Finale (Männer) Rad , Track Mannschaftsverfolgung Final (Männer)

, Track Mannschaftsverfolgung Final (Männer) Reiten Sprung Einzel Finale

Sprung Einzel Finale Golf (Frauen)

(Frauen) Marathon Schwimmen 10km (Frauen)

Schwimmen 10km (Frauen) Segeln 470 Medaille Rennen

470 Medaille Rennen Skateboarding Park (Frauen)

Park (Frauen) Klettern (Frauen)

(Frauen) Gewichtheben +109kg (Männer)

+109kg (Männer) Wrestling Finale in Greco-Roman 67kg (Männer), Greco-Roman 87kg (Männer), Freistil 62kg (Frauen)

Donnerstag, 5. August 2021

Leichtathletik Finale in Dreisprung (Männer), Kugelstoßen (Männer), 100m Hürden (Männer), 20km Rennen (Männer), Stabhochsprung (Frauen), 400m (Männer)

Finale in Dreisprung (Männer), Kugelstoßen (Männer), 100m Hürden (Männer), 20km Rennen (Männer), Stabhochsprung (Frauen), 400m (Männer) Boxen Finale (Männer)

Finale (Männer) Kanu Sprung Finale in Kayak Single 200m (Männer), Kanu Single 200m (Frauen), Kayak Single 500m (Frauen), Kayak Double 1000m (Männer)

Sprung Finale in Kayak Single 200m (Männer), Kanu Single 200m (Frauen), Kayak Single 500m (Frauen), Kayak Double 1000m (Männer) Rad , Track Keirin Final (Frauen), Omnium (Männer)

, Track Keirin Final (Frauen), Omnium (Männer) Turmspringen 10m (Frauen)

10m (Frauen) Hockey (Männer)

(Männer) Karate Finale in Kata (Frauen), Kumite -67kg (Männer), Kumite -55kg (Frauen)

Finale in Kata (Frauen), Kumite -67kg (Männer), Kumite -55kg (Frauen) Marathon Schwimmen 10km (Männer)

10km (Männer) Moderner Fünfkampf

Skateboarding Park (Männer)

Park (Männer) Klettern Kombi Finale (Männer)

Kombi Finale (Männer) Tischtennis Team (Frauen)

Team (Frauen) Wrestling Finale in Freistil 57kg (Männer), Freistil 86kg (Männer), Freistil 57kg (Frauen)

Freitag, 6. August 2021

Leichtathletik Finale in 50km Rennen (Männer), 20km Rennen (Frauen), Speerwurf (Frauen), 5000m (Männer), 400m (Frauen), 1500m (Frauen), 4x100m (Männer und Frauen)

Finale in 50km Rennen (Männer), 20km Rennen (Frauen), Speerwurf (Frauen), 5000m (Männer), 400m (Frauen), 1500m (Frauen), 4x100m (Männer und Frauen) Beachvolleyball (Frauen)

(Frauen) Boxen Schwergewicht Final (Männer)

Schwergewicht Final (Männer) Rad , Track Finale in Madison (Frauen), Sprung (Männer)

, Track Finale in Madison (Frauen), Sprung (Männer) Fußball Gold Medaille (Frauen)

Gold Medaille (Frauen) Hockey (Männer)

(Männer) Karate Finale in Kata (Männer), Kumite -61kg (Frauen), Kumite -75kg (Männer)

Finale in Kata (Männer), Kumite -61kg (Frauen), Kumite -75kg (Männer) Moderner Fünfkampf Finale (Frauen)

Finale (Frauen) Rhythmische Sportgymnastik (Frauen)

(Frauen) Klettern Kombi Final (Frauen)

Kombi Final (Frauen) Tischtennis Team (Männer)

Team (Männer) Wrestling Finale in Freistil 74kg (Männer), Freistil 125kg (Männer), Freistil 53kg (Frauen)

Samstag, 7. August 2021

Synchronschwimmen Team Frei (Frauen)

Team Frei (Frauen) Leichtathletik Marathon (Frauen); Finale in Hochsprung (Frauen), 10,000m (Frauen), Speerwurf (Männer), 1500m (Männer), 4x400m (Männer und Frauen)

Marathon (Frauen); Finale in Hochsprung (Frauen), 10,000m (Frauen), Speerwurf (Männer), 1500m (Männer), 4x400m (Männer und Frauen) Baseball (Männer)

(Männer) Basketball Gold Medaille (Männer)

Gold Medaille (Männer) Beachvolleyball (Männer)

(Männer) Boxen Finale in Fliegen (Männer und Frauen), Mittel- (Männer), Leichtgewicht (Frauen)

Finale in Fliegen (Männer und Frauen), Mittel- (Männer), Leichtgewicht (Frauen) Kanu Sprung Finale in Kanu Double 500m (Frauen), Kanu Single 1000m (Männer), Kayak Vierer 500m (Männer und Frauen)

Sprung Finale in Kanu Double 500m (Frauen), Kanu Single 1000m (Männer), Kayak Vierer 500m (Männer und Frauen) Rad , Track Madison Final (Männer)

, Track Madison Final (Männer) Turmspringen 10m (Männer)

10m (Männer) Reiten Team Spring Final

Team Spring Final Fußball Gold Medaille (Männer)

Gold Medaille (Männer) Golf Final Tag (Frauen)

Final Tag (Frauen) Handball (Männer)

(Männer) Karate Finale in Kumite +61kg (Frauen), Kumite +75kg (Männer)

Finale in Kumite +61kg (Frauen), Kumite +75kg (Männer) Moderner Fünfkampf Finale (Männer)

Finale (Männer) Rhythmische Sportgymnastik Einzel (Frauen)

Einzel (Frauen) Volleyball (Männer)

(Männer) Wasserpolo (Frauen)

(Frauen) Wrestling Finale in Freistil 65kg (Männer), Freistil 97kg (Männer), Freistil 50kg (Frauen)

Sonntag, 8. August 2021

Leichtathletik Marathon (Männer)

Marathon (Männer) Basketball Gold Medaille (Frauen)

Gold Medaille (Frauen) Boxen Finale in Leicht- (Männer und Frauen), Mittel- (Frauen), super Schwergewicht (Männer)

Finale in Leicht- (Männer und Frauen), Mittel- (Frauen), super Schwergewicht (Männer) Rad , Track Finale in Sprung (Frauen), Keirin (Männer); Omnium (Frauen)

, Track Finale in Sprung (Frauen), Keirin (Männer); Omnium (Frauen) Handball (Frauen)

(Frauen) Rhythmische Sportgymnastik Gruppe (Frauen)

Gruppe (Frauen) Volleyball (Frauen)

(Frauen) Wasserpolo (Männer)

Olympia 2020 - Wann findet welche Sportart statt?