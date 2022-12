Tagesspiegel Plus Ortsbesuch in seiner Heimatstadt : Alles in Rosario erinnert in diesen Tagen an Lionel Messi

Der Fußballstar bringt der Industriestadt, die sonst unter negativen Schlagzeilen leidet wie keine andere in Argentinien, Glanz und Glamour. Messis Spuren sind unverkennbar.