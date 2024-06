„Pfostenbruch“ in den Stachelschweinen Tickets und gute Laune zu gewinnen

In Berlin nimmt man es ja nicht so genau. Da werden Wildschweine schon mal mit Löwen verwechselt oder eine Torlatte mit einem Pfosten, wie Lorenz Maroldt am Sonntagabend in den Stachelschweinen sagte. Der Chefredakteur des Tagesspiegels spielte auch ein wenig Gegenpressing, schließlich hatte er im Checkpoint die Wühlmäuse mit den Stachelschweinen verwechselt.

Die Stachelschweine (nicht die Wühlmäuse) sind seit Beginn der Fußball-EM Gastgeber der Fußballshow „Pfostenbruch“. Und tatsächlich ist beim Tor in der Bühnendekoration die Latte gebrochen und nicht der Pfosten. Auch am Sonntag tat das der guten Stimmung aber keinen Abbruch, neben Maroldt war unter anderen Monica Grütters auf der Bühne und am Kommentator:innen-Mikro.

Runder Abend. Unter den Gästen von Sonntag war unter anderem Tagesspiegel-Chefredakteur Lorenz Maroldt (rotes Trikot). © Claus Vetter

Am Montag steigt rund um das Spiel Kroatien gegen Italien die nächste Show. Einlass ist um 19 Uhr, das Programm beginnt um 20 Uhr. Zu Gast ist Felix Magath, der ja auch schon mal den Lieblingsklub von „Pfostenbruch“-Gastgeber Frank Lüdecke betreut hat.

Für die Shows am Montagabend und Dienstagabend verlost die Sportredaktion des Tagesspiegels 3-mal 2 Karten. Am Dienstag wird das Spiel England gegen Slowenien gezeigt (Einlass ab 19 Uhr, Spielbeginn 21 Uhr). Zu Gast auf der Bühne werden Carrington Brown und Christian Schulte-Loh sein.

Wer Karten gewinnen möchte, schreibt bis Montag (24. Juni, bis 14 Uhr) an: sport@tagesspiegel.de, die Stichworte: „Stachelschweine Montag“ oder „Stachelschweine Dienstag“. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, die gute Laune aber nicht.

Tickets gibt es außerdem hier. Und nicht verlaufen, die Stachelschweine sind im Untergeschoss des Europa Centers.