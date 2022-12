Plaza, Skyline und ein barrierefreies Stadion So soll der neue Jahnsportpark aussehen

Sie sind das Wahrzeichen des Friedrich-Ludwig-Jahnsportparks: Vier große Fluchtlichtmasten, die von allen Seiten des Stadions emporragen und von vielen erhöhten Punkten Berlins zu sehen sind. Zumindest zwei davon dürften auch in ein paar Jahren noch stehen, wenn das Stadion abgerissen und der Park gänzlich umgestaltet worden ist. Sie sind aber auch so ziemlich das einzige, das dann noch so aussehen wird wie jetzt. Abgesehen von der Farbe des Stadions, den alten Bäumen und dem kleinen Pappelwäldchen.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden