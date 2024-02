Plötzlicher Herztod beim Sport Welche Ursachen dahinterstecken und wie man sie rechtzeitig erkennt

Als der dänische Nationalspieler Christian Eriksen bei der Fußball-Europameisterschaft 2021 zusammenbrach und mithilfe eines Defibrillators wiederbelebt werden musste, löste das einen großen Schock aus. Dabei war er nicht der erste Sportler, dessen Herz plötzlich stehen blieb. Der Kardiologe Behrouz Kherad befasst sich in seiner Arbeit schon seit vielen Jahren mit den Ursachen für einen plötzlichen Herztod im Profisport und Amateurbereich. Er sagt: „Man kann die häufigsten Gründe ausschließen. Das ist ein riesiger Fortschritt.“

Herr Kherad, was sind die medizinischen Ursachen für einen plötzlichen Herztod?

Genau weiß man das nicht. Und bis ins Detail kann man es auch nicht immer sagen. Aber man kann zwei große Gruppen unterscheiden: Den plötzlichen Herztod bei Menschen über 35 und den plötzlichen Herztod bei jüngeren Patienten. Bei jungen Leuten liegen oft strukturelle Herzprobleme vor, also angeborene Herzerkrankungen. Wenn man zum Beispiel an Fußballer denkt, die plötzlich beim Training umkippen, dann sind das oft Menschen, die angeborene Herzerkrankungen haben.