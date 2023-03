Polizei leitet Ermittlungen ein Braunschweiger Spieler vor Derby gegen Hannover 96 bedroht

Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, fanden die beiden Fußballprofis jeweils vor ihrer Haustür Schmierereien sowie blau-gelbe Kreuze mit Datum vom Sonntag vor. Zudem seien an beiden Tatorten am Boden verteilte Flüssigkeiten gefunden worden.

Die Polizei bestätigte die Vorfälle und geht davon aus, dass beide Taten im Zusammenhang mit dem Derby am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) stehen. „Die entsprechenden Spieler haben Anzeige bei der Polizei erstattet“, teilte die Eintracht mit. „Was hier heute Nacht passiert ist, damit wurden alle Grenzen deutlich überschritten“, kritisierte Geschäftsführer Wolfram Benz: „Spieler und ihre Familien zu bedrohen, ist völlig inakzeptabel, solche Aktionen sind einfach nur beschämend.“

Rivale Hannover 96 verurteilte die Vorfälle ebenso: „Hier werden eindeutig Grenzen überschritten“, wurde 96-Prokurist Christian Katz zitiert: „Wir hoffen auf eine schnelle Identifizierung der Täter und werden die Ermittlungen der Polizei in dem uns möglichen Maße unterstützen.“

Braunschweigs Benz bekräftigte, alles Notwendige dafür zu tun, „damit sich unsere Spieler und ihre Familien sicher fühlen können“. Er appelliere an die eigenen Fans, cool zu bleiben und sich nicht „aus der Emotion heraus zu unüberlegten Aktionen hinreißen“ zu lassen. (dpa)

