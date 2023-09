Potas und die Krise im deutschen Spitzensport „Vielfalt und Spitze sind vermutlich nicht bezahlbar“

Herr Granacher, Ihre Kommission hat den Basketball-Weltmeister Deutschland als kaum förderungswürdig und die schwachen Leichtathleten bei der WM in Budapest als höchst förderungswürdig eingestuft. Nun gilt Potas als eine Art Totengräber des deutschen Sports.

Hier muss ich Sie korrigieren, wir haben dem aktuellen Basketball-Weltmeister sehr wohl in 2021 maximales Potenzial für diese Leistungsentwicklung zugesprochen und entsprechend die Wahrscheinlichkeit in dieser Disziplin hoch eingeschätzt, dass in den kommenden Jahren sportliche Erfolge eingefahren werden. Das hat sich dann auch in 2022 mit dem dritten Platz bei der EM und jetzt mit dem Weltmeistertitel bestätigt.