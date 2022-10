Premier League Kriselnder FC Liverpool schlägt Man City mit 1:0

Der FC Liverpool und Trainer Jürgen Klopp haben ihre Krise vorerst beendet und dem englischen Fußballmeister Manchester City die erste Saisonniederlage in der Premier League zugefügt. Die Reds gewannen am Sonntag in einer packenden Partie mit 1:0 (0:0) gegen die bis dato ungeschlagenen Gäste um Stürmerstar Erling Haaland. In der umkämpften Schlussviertelstunde sah Klopp nach wütenden Protesten wegen eines nicht gegebenen Fouls die Rote Karte.

Der überragende Mohamed Salah (76. Minute) traf im Stadion Anfield zum Sieg für die Gastgeber. Drei Tage nach dem mitreißenden 7:1 bei den Glasgow Rangers in der Champions League zeigte Liverpool gegen Man City ein starkes Spiel. In der Schlussphase mit sechs Minuten Nachspielzeit verpassten die Reds gleich mehrfach die Vorentscheidung.

Die von Pep Guardiola trainierten Gäste, die zuvor in neun Spielen 33 Tore erzielt hatten - 15 davon durch den Ex-Dortmunder Haaland - hatten allerdings auch Pech. Ein Treffer von Phil Foden (53.) wurde nach Videobeweis aberkannt, weil Vorlagengeber Haaland zuvor Liverpools Fabinho gefoult hatte. (dpa)

Für Liverpool, das den schlechtesten Saisonstart seit zehn Jahren erlebte, war es erst der dritte Sieg im neunten Saisonspiel. Das Klopp-Team belegt nach dem Heimerfolg den achten Platz der Premier-League-Tabelle. Der Rückstand auf Titelverteidiger City beträgt immer noch zehn Punkte. Klopp hatte das Rennen um die Meisterschaft vergangene Woche nach der Pleite beim Tabellenführer FC Arsenal abgehakt.

