Protest gegen Gender-Pay-Gap Dänemarks Fußballer verweigern Gehaltserhöhung – bis Frauen gleiche Bezahlung erhalten

Die Fußballer in Dänemark verweigern eine Gehaltserhöhung für die Nationalmannschaft. Zumindest so lange, bis ihre Kolleginnen die gleiche Grundvergütung erhalten. Denn gerade Fußballerinnen werden häufig stark benachteiligt. Im Gegensatz zu den Männern, die millionenschwere Verträge haben, arbeiten sie häufig „nebenher“, absolvieren eine Ausbildung oder studieren.

Gegen diese Ungerechtigkeit wollen die Fußballer um Kapitän Christian Eriksen nun etwas tun. Daher haben sie sich gemeinsam entschieden, die Gehaltserhöhung abzulehnen, damit stattdessen beide Teams die gleiche Grundvergütung erhalten.

Die Spieler haben nicht nach besseren Bedingungen für sich selbst gesucht, sondern sich Gedanken über die Unterstützung des Frauenteams gemacht. Sahl Hansen, Leiter der Spielervereinigung

„Die Mannschaft hat sich dafür entschieden, keine Änderungen der Bedingungen in ihrem neuen Vertrag zu fordern“, sagte Michael Sahl Hansen, Leiter der Spielervereinigung. „Das ist ein außergewöhnlicher Schritt, um die Bedingungen für das Frauenteam zu verbessern. Die Spieler haben nicht nach besseren Bedingungen für sich selbst gesucht, sondern sich Gedanken über die Unterstützung des Frauenteams gemacht.“

Tagesspiegel Unterwegs Newsletter Tagesspiegel Unterwegs liefert Inspirationen und Geheimtipps, empfiehlt kleine Reiseziele, Spaziergänge und Genussorte. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Vor Beginn der Verhandlungen hatte auch der Dänische Fußball-Verband (DBU) erklärt, dass er „gleiche Löhne“ für beide Teams anstrebe. Um das umzusetzen, sollte Geld von den Männern genommen werden, um den Lohn der Frauen zu erhöhen. „Wir konnten diese Vorgehensweise nicht akzeptieren. Die Männer waren verärgert, und auch die Frauen fühlten sich unwohl, das Geld von den Männern zu nehmen. So erreicht man keine Gleichstellung.“

Statt den Lohn der Männer zu senken und an den der Frauen anzugleichen, sollen nun die Vertragskonditionen der Frauen angehoben werden. Das Gehalt der Frauen kommt dementsprechend nicht von den Männern, sondern wird vom Verband gezahlt. Dieser habe schnell erkannt, dass es sich um ein „großzügiges Angebot“ handle, sagte Sahl Hansen. Der norwegische Fußball-Verband beschloss bereits 2017, beide Nationalteams künftig mit dem gleichen Gehalt auszustatten.

Vertrag tritt nach der EM in Kraft

Der Vierjahresvertrag, der von Spielervereinigung und DBU ausgearbeitet wurde, tritt nach der Europameisterschaft in diesem Sommer in Kraft. Der Plan sieht auch vor, dass der Versicherungsschutz der Frauen um 50 Prozent verbessert wird. Außerdem werden ein Clubhaus, das von allen Nationalteams genutzt werden darf, und ein Fonds für die Weiterentwicklung des Nationalteams eingerichtet. In diesen Fonds sollen Männermannschaft und Verband jeweils eine Million dänische Kronen einzahlen, wenn die Fußballer sich für Großturniere wie WM und EM qualifizieren.

0 Euro Gehalt bekommt ein Viertel der deutschen Profifußballerinnen.

„Die Spieler können Vorschläge für die Verwendung des Fonds machen“, so Sahl Hansen. „Wenn beispielsweise Pierre-Emile Hojbjerg bei Tottenham Hotspur oder Simon Kjaer beim AC Mailand positive Erfahrungen mit besonderen Einrichtungen oder Unterstützungsmaßnahmen gemacht haben, können sie diese Ideen auch beim Nationalteam einbringen.“

In Deutschland sind die Fußballer und Fußballerinnen von einer gleichen Bezahlung weit entfernt, nicht nur bei den Nationalteams, sondern auch in der Bundesliga. So ergab eine Umfrage der „Sportschau“, dass viele Fußballerinnen im Profibereich nur wenig oder gar kein Geld verdienen. Von den 122 befragten Spielerinnen der ersten beiden Ligen erhielten 34 Prozent maximal 500 Euro brutto im Monat. Knapp ein Viertel gab an, gar kein Geld zu bekommen.

Doch nicht nur mit Blick auf Gehälter wird der Gender-Pay-Gap deutlich. Auch die Prämien bei Großturnieren klaffen weit auseinander. Der DFB hat die Pokal-Prämie der Frauen zwar kürzlich verdoppelt, aber der Gewinner der Männer erhält weiterhin mehr als doppelt so viel wie alle Pokal-Teilnehmerteams bei den Frauen zusammen.